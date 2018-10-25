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Как изменится жизнь россиян с 1 ноября
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Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 

News.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Камеры, фиксирующие автомобили без ОСАГО, новые обязанности при кредитовании нерезидентов РФ, истечение срока предоставления данных в ПФР и многое другое. News.ru рассказывает об изменениях, которые ждут россиян в ноябре.

Письма счастья

Новая система штрафов за ОСАГО заработает в Москве. В тестовом режиме некоторые дорожные камеры смогут фиксировать автомобили, у которых нет страховки. Постановление о нарушении будет выписываться каждый раз, когда водитель проедет под тестовой камерой — на этом настаивали в ГИБДД. Иными словами, за день можно получить не одно письмо счастья. Однако в Российском союзе страховщиков обещают, что более одного штрафа в день присылать не будут. Если эксперимент удастся, то городские власти расширят количество камер, способных фиксировать автолюбителей, не имеющих ОСАГО. Штраф за езду без «автогражданки» в этом случае без скидки составит 800 рублей.

Госзакупки

В России с 1 ноября расширяется перечень случаев госзакупок федеральных органов исполнительной власти у единственного исполнителя через единый агрегатор торговли. Это будет новый информационный ресурс. Нововведения касаются госзакупок на сумму не более 100 тысяч рублей с учётом требований по годовому объёму закупки, госзакупок медицинскими учреждениями на сумму не более 200 тысяч рублей лечебных препаратов, назначенных врачебной комиссией, а также госзакупок на сумму не более 400 тысяч рублей от муниципальных или госучреждений культуры, образовательных и спортивных организаций.

Кредитование нерезидентов

С 20 ноября вступают в силу изменения в инструкции ЦБ, согласно которым у валютных резидентов РФ, выдавших кредит нерезидентам, появятся новые обязанности. Теперь будет необходимо подавать в банк экземпляр заключённого ранее договора займа. Кроме того, нужно предоставлять сведения о планируемых датах возврата валюты по займу в РФ в том случае, если сумма кредита превышает 3 млн рублей, а также сведения о платеже нерезидента в виде процентов по валютному займу (не позднее 30-ти дней с даты поступления валюты на счёт).

Передача сведений в ПФР

30 ноября истекает срок, когда негосударственные пенсионные фонды могут предоставить сведения в ПФР при переходе физлиц в иной НПФ. В ПФР будет предоставлена информация о доходах, а также убытках по счетам клиентов. Сведения будут раскрываться застрахованным гражданам, если произойдёт досрочная смена страховщика.

Охрана труда в строительстве

Изменения в правила по охране труда в строительстве вступают в силу с 1 ноября. Соответствующий приказ опубликовало министерство труда. Уточняются требования к организации строительства в части перевозок рабочих, учёта опасных зон, установки ограждений и защитных устройств. Приказ актуализирует ссылки на нормативные документы, формулировки и требования правил с учётом произошедших за два года изменений.

Отчёт по налогам

Отчитываться по ЕНВД-налогу с 1 ноября должны будут компании и бизнесмены, отвечающие требованиям законодательства и ведущие предпринимательство в ряде отраслей тех регионов, где данная налоговая система применяется местными органами властями. В предыдущей отчётности не было полей, отражающих затраты на онлайн-ККТ (с 2018 года они сокращают налог у ряда предпринимателей).

Зимние шины

С 11 ноября вступают в силу изменения в техническом регламенте Таможенного союза, касающиеся безопасности автотранспорта. Теперь в зимний период подлежит запрету эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1 (легковых и грузовых автомобилях массой до 3,5 т), не укомплектованных зимней резиной. Также запрещается установка на одну ось машины разных наименований моделей резины.
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