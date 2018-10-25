В одном прибыло — в другом убыло. Почему рост зарплат не такая уж хорошая новость?

Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста заработных плат бюджетников беспрецедентными — 11%. Однако инфляция и снижение доходов россиян делают статистику малозначительной. Так есть ли повод для гордости у Минтруда

Возможно, Максим Топилин не очень правильно употребил выражение «беспрецедентные темпы». Или просто подзабыл, как росли зарплаты в России до мирового финансового кризиса — в год они прибавляли примерно по 25-30%. Но это было давно. Если же брать последние годы, то действительно темпы самые высокие.

Правда, значительное количество граждан на себе это не почувствовали. Повышали зарплаты в первую очередь бюджетникам, именно в 2018 году регионы, наконец, исполнили «майский» указ Путина от 2012 года.

Но бюджетники — это хоть и значительная часть, но далеко не все трудоспособное население страны. И далеко не у всех граждан увеличились доходы. 11% — это средняя цифра по стране. И в этом министр, наверное, прав.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ

«По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами, практически на 11% увеличилась заработная плата. И я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Дальше это то, что связано с реализацией указов президента по соотношениям зарплат врачей, учителей, социальных работников».

Но самое главное, что Максим Анатольевич забыл упомянуть другой показатель — реальные доходы, то есть доходы граждан за вычетом инфляции и обязательных платежей, например налогов. Они в 2018-м тоже росли, впервые за несколько лет. Но только вот последние два месяца реальные доходы падали. В августе почти на процент, а в сентябре уже на полтора процента — из-за роста цен.

Цифры статистики для власти хороши тем, что ими можно легко манипулировать. Предположим, выросли у людей зарплаты за год со 100 тысяч до миллиона. Казалось бы, отлично. Но если за это же время, к примеру, налоги повысили вдвое и точно так же подорожали продукты и коммуналка, то ничего отличного нет. А если вернуться к реальности, то повышали зарплаты в этом году далеко не всем, свидетельствует член некоммерческой организации «Эксперты рынка труда» Юлия Левина

Юлия Левина, член НКО «Эксперты рынка труда»

«Я с большим количеством клиентов общаюсь, глобально никто зарплаты каждый год не увеличивает. А с учетом кризисных каких-то обстоятельств, еще чего-то кто-то чуть-чуть увеличил, кто-то вообще никак не увеличил. Есть тенденция такая к повышению затрат каждого конкретного человека на все, что нас окружает, начиная от квартплат и так далее и заканчивая реальными прямыми покупками любых товаров. Здесь цены растут катастрофически».

Что будет дальше? А дальше будет январь: рост налогов, коммунальных платежей, цен на бензин и, как следствие, инфляции. Да еще и растет закредитованность населения, что тоже отражается на доходах граждан. Что же касается повышения зарплат, то для бюджетников в следующем году оно не планируется. Вряд ли будут увеличиваться зарплаты и в частных компаниях, у тех будет головная боль в виде двухпроцентного роста НДС. Так что, наверное, у Минтруда была последняя возможность похвастаться ростом заработных плат. Или, пользуясь лексиконом Максима Топилина, «беспрецедентная» возможность.