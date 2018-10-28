Миллион россиян не смогут выехать из страны из-за кредитов

Более миллиона жителей России не смогут выехать за ее пределы из-за долгов перед банками. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», — сообщили в ФССП, отметив, что на 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 миллиона кредитных должников.

Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области.

С должниками борются взысканием доходов и арестом имущества, однако только у четверти россиян, задолжавших банкам, реально есть имущество, которым можно обеспечить долг. За восемь месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 миллиарда рублей. Это на 5,4 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать потребительские займы на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Это опасная тенденция как для банков, так и для самих заемщиков, так как приводит к значительному увеличению долговой нагрузки. За полгода россияне взяли столько же таких кредитов, сколько за весь 2017 год.