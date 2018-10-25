Для МФО загорелся красный свет

ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским займам 1% в день. 95% участников рынка кредитуют сегодня по более высоким ставкам. Ограничительные меры могут нанести болезненный удар по рынку МФО.

Ограничения, конечно, должны защитить потребителя. То есть сделать займ дешевле. Сейчас тоже есть ограничения, например, на взимание процентов и штрафов: их общая сумма не должна превышать сумму займа более чем в три раза, а ставка не должна сильно отклоняться от средней по рынку.

По данным РБК, новые ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. До этого времени (с момента принятия закона) ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день.

Регуляторные ограничения в подобных займах — общемировая тенденция. В России лимит 1% в день может серьезно сказаться на рынке, отмечает генеральный директор МФО Webbankir Андрей Пономарёв

Андрей Пономарёв, генеральный директор МФО Webbankir

«На российском рынке достаточно большое количество игроков именно в продукте pay day loans (PDL) работает по достаточно высоким, можно сказать, по предельным ставкам. Поэтому данные изменения коснутся практически всех компаний. Другой вопрос, сколько из этих компаний останутся и смогутс точки зрения оптимизации своих процессов и с точки зрения рисков оставаться и быть прибыльными в рамках ставки 1%».

Максим Осадчий: Сейчас 95% займов выдаются по ставке выше чем 1% в день или 365% в год. К каким последствиям могут привести ограничения? Вот что говорит начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Возможно, это приведет к проблемам на рынке микрофинансовых займов. Мы видели, что обанкротился крупнейшая микрофинансовая компания — МФО «Деньги», возникли проблемы у господина Бернштама, когда-то успешного лидера этого рынка. Может быть, еще и другое следствие, что все-таки вытеснение официальных, «белых и пушистых» микрофинансовых организаций, и вместо них будут приходить «черные кредиторы».

В основном на таком рынке берут так называемые «займы до зарплаты» — относительно небольшую сумму на небольшое количество дней. Но проценты по ним оказываются огромными, особенно, если сравнивать с банковскими.

У этой категории заемщиков, как правило, высокий уровень риска, в связи с чем банковские кредиты им недоступны. Это малообеспеченная часть населения, которая нуждается в защите. Однако для того, чтобы грамотно защитить, следует тщательно взвесить риски.