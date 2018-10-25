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Налоговый режим для самозанятых одобрили в I чтении
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Госдума одобрила в первом чтении налоговый режим для самозанятых 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума одобрила в первом чтении проведение налогового эксперимента, который предполагает введение в регионах России беспрецедентного для мировой практики налогового режима. Граждане, которые работают сами на себя, смогут воспользоваться возможностью платить низкий подоходный налог вместо обычных 13%. И это без каких бы то ни было административных издержек.
Эксперимент по налогу на профессиональный доход предлагается провести с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане — то есть в регионах-донорах.
Закон касается тех, кто сам обеспечивает себя работой. Чтобы получить право участвовать в эксперименте, гражданин должен зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год — порядка 200 тысяч рублей в месяц. Речь именно о тех, кто не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам. Не смогут перейти на новый налоговый режим лица, торгующие подакцизной продукцией, полезными ископаемыми, а также занимающиеся перепродажей недвижимости и т.п.
Самозанятым предлагают уплачивать налог в размере 4% на доход, полученный от реализации товаров и услуг другим гражданам. Если они продают товары и услуги компаниям и ИП, то ставка налога будет составлять 6%.
По оценкам экспертов, порядка 15 млн граждан ведут предпринимательскую деятельность, но ни в какие отношения с государством не вступают и остаются в "тени". Им законодатели и хотят дать возможность легализоваться.
— Такого режима никогда не было — ни налог на вмененный доход, ни патент не могут с этим сравниться, — отметил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. — Это режим, когда человек уплачивает 4%, из них полтора процента идут в Фонд обязательного медицинского страхования, то есть и на медицинское обслуживание самого этого человека.
При этом "никаких отчетов, никаких бухгалтеров, никакого обращения в налоговую службу, никакого похода к чиновникам — этого ничего нет вообще", акцентировал парламентарий. Чтобы заплатить налог, достаточно будет совершить пять несложных действий при помощи мобильного приложения.
Закон, кроме того, открывает дополнительно возможности для людей, которые захотят им воспользоваться.
"К примеру, на счет в налоговой службе для "новичков" кладется так называемый аванс, условно, 10 тыс. рублей, которые будут списываться с их налога, — рассказал Андрей Макаров. — То есть это своеобразная страховка первого периода, который позволит избежать ответственности за ошибки".
Для зарегистрированных самозанятых, которые попытаются скрыть свои доходы от ФНС, будут предусмотрены штрафы. За первую провинность оштрафуют на 20% от суммы нарушения, а неплательщиков-рецидивистов накажут на 100% суммы скрытого дохода. Однако это относится только к участникам эксперимента. Остальные самозанятые по-прежнему должны будут платить обычный налог в 13%, а неплательщикам будет грозить наказание вплоть до уголовного.
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