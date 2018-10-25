В РФ предложили запретить рекламу экономии на счетчиках

В России предложили запретить рекламу незаконных способов сэкономить на счетчиках учета потребления коммунальных ресурсов. Соответствующий законопроект, как сообщает «Российская газета», был внесен в Госдуму.
Его разработчики, три депутата-единоросса, предлагают дополнить седьмую статью закона «О рекламе» пунктом о недопущении рекламы «информационных услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов».
В пояснительной записке к проекту закона парламентарии посетовали на «широкое распространение» в интернете рекламы, которую они предлагают запретить, в том числе подробных инструкций по уменьшению коммунальных платежей за счет вмешательства в работу счетчиков.
По словам депутатов, это становится причиной убытков для ресурсоснабжающих организаций, а блокировка Роскомнадзором сайтов, содержащих подобную информацию, происходит лишь после решения суда, то есть недостаточно оперативно.