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В РФ предложили запретить рекламу экономии на счетчиках
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В России предложили запретить рекламу экономии на счетчиках 

Рамблер + ещё 4 25 октября 2018
Фото: РИА Новости
В России предложили запретить рекламу незаконных способов сэкономить на счетчиках учета потребления коммунальных ресурсов. Соответствующий законопроект, как сообщает «Российская газета», был внесен в Госдуму.
Его разработчики, три депутата-единоросса, предлагают дополнить седьмую статью закона «О рекламе» пунктом о недопущении рекламы «информационных услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов».
В пояснительной записке к проекту закона парламентарии посетовали на «широкое распространение» в интернете рекламы, которую они предлагают запретить, в том числе подробных инструкций по уменьшению коммунальных платежей за счет вмешательства в работу счетчиков.
По словам депутатов, это становится причиной убытков для ресурсоснабжающих организаций, а блокировка Роскомнадзором сайтов, содержащих подобную информацию, происходит лишь после решения суда, то есть недостаточно оперативно.
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