Долговая петля: как кредиты душат россиян

Миллионы россиян все глубже зарываются в долговую яму. Так, что государство хочет силой ограничить ставки по кредитам. Пока же глава Минтруда рассказывает сказки о рекордном росте зарплат, а обычным россиянам хочется пожить самим — без чиновников, для себя — в этом чудесном мире. Ограничения и жонглирование статистикой не помогут, пока в России не будут созданы условия для устойчивого роста экономики и доходов населения.

«Молодой человек, у вас деньги вываливаются, подберите, сорить деньгами — это моветон», «пятитысячные используем вместо туалетной бумаги» — российские соцсети захлестнула волна мемов.

Оказывается, мы стали более лучше одеваться! Это, несомненно, лучший «пиар» министра труда Максима Топилина , который заявил о росте зарплат россиян «беспрецедентными темпами».

Наверное, теперь и узнаваемость министра должна резко подскочить — чем не профит. Но вот незадача — россияне, судя по постам в соцсетях, ничего беспрецедентного в своих кошельках не находят, с тревогой ждут повышения НДС и подорожания бензина. И хотят хоть глазком взглянуть на тот дивный мир, о котором говорит министр.

Иногда складывается впечатление, что чиновники живут в параллельной реальности. То саратовский министр труда Наталья Соколова (потом ее правда за это уволили) пояснила, что на 3500 рублей в месяц — именно столько составляет региональный прожиточный минимум пенсионера — запросто можно жить на «сезонных овощах и макарошках». То федеральный министр труда Максим Топилин, выступая перед представителями Совета Федерации 24 октября заявил, что в России в этом году рост зарплат идет «беспрецедентными темпами». И в реальном, и в номинальном выражениях — практически на 11%.

Однако если сопоставить эти данные с динамикой роста реальных доходов населения, получается, что либо министр попросту жонглирует статистикой, либо пытается убедить граждан, что они живут в какой-то другой России.

Неудивительно, что в этот раз выступление министра в череде скучных заявлений о том, как растет и колосится земля русская, заметили обычные граждане. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017-го снизились на 0,9%, а в январе-августе 2018 года увеличились всего на 2,2%.

И даже такое небольшое увеличение — следствие так называемого «эффекта низкой базы»: с ноября 2014 года по январь 2018-го доходы россиян неуклонно снижались. Такие цифры никак не бьются с «беспрецедентным ростом зарплат». И эту статистику с благодарностью может воспринимать только тот, кто одинок, обеспечен жильем, имеет льготы, по возможности никуда не ездит и ест самую недорогую еду. Конечно, такой идеальный персонаж не болеет.

Согласно статистике, средняя зарплата в России в сентябре 2018 года составила 42,2 тыс. рублей, это и правда на 10,8% выше сентября-2017. Только вот эту сумму дают без учета НДФЛ — за минусом налога остается 36,7 тыс. рублей. На эти деньги нужно платить за квартиру, содержать детей, выплачивать ипотеку и кредит на ремонт.

В России почти 19 миллионов человек живут беднее официального прожиточного минимума. Причем среди них миллионы людей, имеющих официальную работу.

Для этих людей повышение зарплаты на 100 рублей — это тоже 10%, только 100 рублей из долговой ямы их не вытащит.

Что происходит с уровнем бедности в сфере самозанятых (их в стране от 15 до 30 миллионов) государство вообще не знает.

Вот и берут россияне кредитов несметное количество и отложенные деньги проедают. Да так, что в Роспотребнадзоре озаботились: хотят срочно принять меры, чтобы снизить ставки по потребительским займам и повысить прозрачность рекламы займов. Показательно, что такое требование появилось ровно в том самое время, как Банк России подготовил поправки в законы о потребительских кредитах и микрозаймах.

В этих поправках предлагаются вполне жесткие и конкретные «цифровые» ограничения стоимости потребительских кредитов и займов микрофинансовых организаций. ЦБ, в частности, предлагает запретить выдавать займы и кредиты физическим лицам более чем под 1% в день. Эта мера должна начать действовать с 1 июля 2019 года, а до тех пор предельная стоимость кредита будет составлять 1,5% в день. Причем это не единственное ограничение. Ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости такого кредита. А штрафы и пени по любому кредиту и займу с июля 2019 года не смогут быть вдвое больше изначальной суммы, которую вы заняли.

Проще говоря, если вы взяли в долг миллион рублей, независимо от срока и процентов, с вас нельзя будет взыскать в общей сложности больше 2 миллионов.

Масштаб проблемы впечатляет и ужасает одновременно. Желание государства ограничить кредитный бум вполне понятно. По итогам 2017 года общий долг россиян перед банками превысил 12,2 трлн рублей (для сравнения, все доходы российского бюджета за 2018 год составят чуть больше 17 триллионов) и вырос более чем на 13%. Причем половину этой суммы люди заняли за один только прошлый год. Такова оценка Объединенного кредитного бюро (ОКБ), основанная на данных о кредитах 82 млн граждан. Второй год подряд исторические рекорды бьет ипотека — то есть, кредиты, которые автоматически загоняют людей (а конкретно — целые семьи) в долговое рабство на долгие годы. Ведь ипотеку берут на 10-15 лет и у большинства не получается расплатиться досрочно. А любой обвал рубля только усугубляет ситуацию и автоматически делает такой кредит сильно дороже для семейного бюджета.

Общий судебный долг россиян с начала текущего года к 1 июня 2018 года вырос до 4,4 трлн рублей. Из них просроченные и попавшие на урегулирование в суд долги банкам превысили 1,7 трлн рублей. Это уже данные Федеральной службы судебных приставов. По данным Росстата, только за первую половину 2018 года россияне задолжали за коммунальные услуги 64,6 млрд рублей, а общая сумма задолженности граждан коммунальным службам превышает 1,7 трлн. Причем только 10-20% должников по коммунальным платежам, в зависимости от регионов -— так называемые «асоциальные элементы», то есть безработные алкоголики. Подавляющее большинство неплательщиков просто не имеют достаточно средств, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Итак, реальные доходы населения существенно упали. И даже если сейчас начали незначительно подниматься, то растут в разы медленнее, чем объем кредитов. Более того, чиновники почти открыто обещают новое падение доходов в 2019 году из-за повышения НДС. При этом впервые с весны 2014 года в августе и сентябре этого года россияне забрали со вкладов в банках больше денег, чем разместили.

Чистый отток вкладов на фоне замедлившегося роста доходов и резкого роста кредитования может означать только одно: у миллионов россиян действительно нет денег на жизнь. Им приходится подтягивать последние резервы или лезть все глубже в кредитную петлю.

На таком фоне вроде бы вполне благородная и разумная затея ограничить стоимость потребительских кредитов может привести к тому, что доведенные до отчаяния люди будут массово кредитоваться в мошеннических организациях, работающих без лицензий. Их не регулирует ЦБ и никакие ограничения процентов им не указ. Тем более что уже сейчас банки и легальные МФО прекрасно научились работать с кредитными историями граждан. И те, кому отказывают из-за невыплаты прошлых кредитов, идут к подпольным кредиторам, как наркоманы за новой дозой к подпольным наркодилерам (в этой сфере легальных и не бывает).

Лучшие и самые эффективные методы ограничения стоимости кредитов в экономике — низкая инфляция и высокий экономический рост, позволяющий расти доходам населения. При устойчиво низкой инфляции и значительном экономическом росте и кредиты дешевле, и люди нуждаются в них меньше. У нас же пока ситуация в экономике такова, что под сказки чиновников о рекордном росте зарплат миллионы россиян существуют на грани выживания. И многие из них готовы брать кредиты под любые проценты у любого, кто даст деньги, потому что иначе просто могут умереть с голоду.