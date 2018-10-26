Как бороться с обманными ценниками в магазинах

Издание News.ru рассказало, что делать, если на ценнике в магазине указана одна сумма, а на кассе стоимость товара оказалась другой.

Издание посоветовало покупателям проявить настойчивость. Закон на их стороне, даже если речь идет о разнице в несколько рублей.

По словам опрошенных News.ru юристов, если покупатель обнаружил ценовые расхождения, торговая организация обязана продать товар по стоимости, указанной на ценнике. Если несоответствие обнаружилось уже после покупки, кассир обязан компенсировать разницу в цене. Также можно вернуть товар и потребовать деньги назад.

Адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Сергей Кириллов заявил, что по закону о защите прав потребителей продавец обязан предоставить своевременную и достоверную информацию о характеристиках товара, в том числе и о цене.

«Какой ценник на товаре висит, именно в торговом зале, по нему и должна быть совершена продажа», — заключил юрист.