Россиян лишат инструкции по обману коммунальных счетчиков

Из интернета уберут инструкции по обману коммунальных счетчиков

В федеральном законе "О рекламе" может появиться пункт о запрете распространения в интернете информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных услуг. Законопроект об этом внесен в Госдуму . Речь идет о том, чтобы запретить сайты, которые предоставляют подробные инструкции, как "скрутить" данные счетчиков.

Депутаты обратили внимание на то, что в интернете широкое распространение получила информация о способах несанкционированного вмешательства в работу индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета. Однако, если вмешиваться в работу коллективных приборов учета, экономия получается очень сомнительной.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, если прибор учета не фиксирует фактическое потребление газа, тепла, воды и электроэнергии, то образуются коммерческие потери, которые формируют убытки ресурсоснабжающих организаций.

И тогда поставщики начинают разбрасывать неучтенный ресурс на всех потребителей многоквартирного дома. В итоге заплатить все равно придется. Да еще и добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за хитрецов.

Сейчас заблокировать сайты по "скручиванию" данных можно только по решению суда, так как прямого запрета на распространение такой информации нет.

По данным Роскомнадзора, с 2013 по 2018 годы вступило в силу около 2,7 тысячи судебных актов о признании информации о способах и методах искажения данных приборов учета запрещенной к распространению.

Если законопроект будет принят, блокировать сайты можно будет уже без судебных разбирательств.