Россияне поставили новый рекорд по карточному долгу

За полгода банки перечислили на кредитки россиян 374,3 млрд рублей. Это не только вдвое больше, чем годом ранее, но еще и рекорд с начала кризиса — первого полугодия 2014 года, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для "Известий" . По данным ОКБ, в первые шесть месяцев 2018 года средний лимит по кредитным картам вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — до 70,9 тыс. рублей. Число заемщиков по кредитам увеличилось на 57% и достигло 5,2 млн человек. При этом за январь-июнь банки выдали 5,3 млн карт, что на 60% превышает результат аналогичного такого же 2017 года.

В целом же, объем кредитования в сегменте вырос на 93% — в первом полугодии на карты поступило 374,3 млрд рублей. Этот показатель в два раза больше прошлогоднего и рекордный с 2014 года.

Банкам проще и дешевле увеличивать лимит по существующей карте тем, кто регулярно обслуживает долг, считает руководитель проекта по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко. Не нужно оформлять новый кредит, значит, нет административных расходов по подтверждению дохода плюс меньше просрочка, так как человек уже известный. Это выгодно банкам, ну а людям приятно, пояснила эксперт.

Россияне стали более финансово грамотными, почти все понимают, что деньги на кредитке не бесплатны, но наличие такого инструмента стимулирует тратить больше, добавила О. Дайнеко. Банки дают приятные "бонусы" в виде кэшбэка, скидок и баллов за лояльность: так легче отвлечь внимание потребителя в отличие от простого кредита, пояснила она.

Рост сектора произошел еще и на фоне стагнации реальных располагаемых доходов населения, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович . Во второй половине 2018 года к этому добавилось еще и снижение покупательной способности. По данным Росстата, за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11%.123 Наличие у кредитки грейс-периода (когда картой можно пользоваться без начисления процентов) делает ее цивилизованной заменой займу до зарплаты, считает Антон Покатович. Зампред Локо-банка Андрей Люшин согласен, что этот инструмент покрывает текущие нужды на фоне падения доходов.

Средний чек при оплате покупок кредитами падает, а количество операций растет, подчеркнул вице-президент Почта-банка Григорий Бабаджанян . Это означает, что они вошли в повседневную жизнь.

Ставки по кредитным картам сейчас составляют от 12 до 32,5% годовых. Льготный период может достигать 120 дней. Расходы по карте можно покрывать не полностью, а ежемесячно вносить минимальный платеж. Это приводит к накоплению задолженности под высокую ставку, которая менее заметна, пояснила О. Дайнеко. Именно поэтому карты так любят банки за рубежом да и у нас, а регуляторы наоборот стараются как минимум объяснить что не надо ограничиваться минимумом — иначе кабала будет вечной, добавила она.