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У россиян появится надежда вернуть долги по зарплате
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У россиян появится надежда вернуть долги по зарплате 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
У россиян появится новая возможность взыскивать долги по зарплате. Минтруд подготовил законопроект, который расширяет полномочия трудовых инспекторов. Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
По идее Минтруда, инспекторы смогут без решения суда привлекать судебных приставов, чтобы те взыскивали с работодателей начисленную, но не выплаченную зарплату.
Согласно новому порядку, трудовая инспекция будет устанавливать для каждого работодателя-должника крайний срок. Если по его наступлению выплаты зарплаты так и не последует, инспекторы будут оформлять исполнительный документ и направлять его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сейчас для этого необходимо решение суда.
Cуд полностью не исключается из процесса — работодатель сможет обжаловать в нем решение инспектора. На этому ему будет выделяться десять дней.
Ранее в октябре Счетная палата выявила дефицит судебных приставов в России. Согласно выводам ведомства, они не успевают справляться со всеми поступающими к ним производствами. В результате задолженности собираются с большой задержкой, даже при наличии судебного решения.
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