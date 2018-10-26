Москвичу приснились выигрышные числа лотереи

Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею более 9 миллионов рублей

Москвич выиграл в лотерею более 9,2 миллионов рублей, использовав выигрышные числа, которые он увидел во сне, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе бренда "Столото".

"Вещий сон увидел 39-летний Илья Матвеев из Москвы. Мужчине приснилась победа в лотерею. Он отчетливо запомнил два выигрышных числа: 8 и 33. Именно они и принесли ему победу в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36". Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей", — рассказали в пресс-службе.

Как рассказал сам Матвеев, он целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях, добавляя при этом даты рождения близких.

"Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз", — приводят в пресс-службе слова победителя.

Как уточнили в "Столото", Илья работает в сфере продаж холодильного оборудования для предприятий.