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Москвичу приснились выигрышные числа лотереи
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Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею более 9 миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Fotolia / Ralf Geithe
Москвич выиграл в лотерею более 9,2 миллионов рублей, использовав выигрышные числа, которые он увидел во сне, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе бренда "Столото".
"Вещий сон увидел 39-летний Илья Матвеев из Москвы. Мужчине приснилась победа в лотерею. Он отчетливо запомнил два выигрышных числа: 8 и 33. Именно они и принесли ему победу в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36". Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей", — рассказали в пресс-службе.
Как рассказал сам Матвеев, он целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях, добавляя при этом даты рождения близких.
"Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз", — приводят в пресс-службе слова победителя.
Как уточнили в "Столото", Илья работает в сфере продаж холодильного оборудования для предприятий.
"Вместе с супругой они уже решили, как потратить выигрыш. В первую очередь Матвеевы купят новый автомобиль и сделают ремонт в квартире. Также всей семьей вместе с четырехлетней дочкой Таней планируют поехать в путешествие по России", — уточнил собеседник агентства.
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