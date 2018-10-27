Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения 

На Украине ожидается дальнейшее повышение цен на газ для населения в рамках договоренности с Международным валютным фондом (МВФ). О неприятном сюрпризе население страны узнало, благодаря журналистам. С портала украинского правительства соответствующее постановление исчезло спустя несколько минут после публикации, сообщает РИА Новости.
В документе, утвержденном кабмином 19 октября, говорится о том, что с первого мая 2019 года цены на газ для населения достигнут 10 тысяч гривен за тысячу кубометров, а с первого января 2020 года — 12 тысяч гривен.
По решению кабмина, цены на газ для населения с первого ноября вырастут на 23,5 процента — с 6 тысяч до 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.
Повышение внутренних тарифов на газ на Украине повлечет массу последствий, начиная от самого предсказуемого — с учетом уровня жизни на Украине несложно предположить, что население просто физически не сможет оплачивать счета. Эти цены не соответствуют возможностям потребителей. Это приведет к увеличению неплатежей и числа субсидируемых потребителей, которых в стране и так много — около 50-70% от всего населения.
Ранее сообщалось, что внутри Украины добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть.
В апреле исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан потребовал от Украины поднять внутренние тарифы на газ «до паритетного уровня по отношению к импорту», что стало одним из условий для получения Киевом очередного транша от МВФ на 3,9 миллиардов долларов сроком на 14 месяцев.