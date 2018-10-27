Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения

В документе, утвержденном кабмином 19 октября, говорится о том, что с первого мая 2019 года цены на газ для населения достигнут 10 тысяч гривен за тысячу кубометров, а с первого января 2020 года — 12 тысяч гривен.

По решению кабмина, цены на газ для населения с первого ноября вырастут на 23,5 процента — с 6 тысяч до 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

Повышение внутренних тарифов на газ на Украине повлечет массу последствий, начиная от самого предсказуемого — с учетом уровня жизни на Украине несложно предположить, что население просто физически не сможет оплачивать счета. Эти цены не соответствуют возможностям потребителей. Это приведет к увеличению неплатежей и числа субсидируемых потребителей, которых в стране и так много — около 50-70% от всего населения.

Ранее сообщалось, что внутри Украины добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть.