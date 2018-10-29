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Россияне экономят на одежде
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Россияне экономят на одежде и развлечениях 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
При перераспределении расходов в целях экономии граждане делают это в пользу еды и предметов первой необходимости.
Четверть россиян при перераспределении расходов, стремясь справиться с ростом цен, делают выбор в пользу еды и необходимых товаров. Как показал октябрьский общероссийский опрос Ромир, такое же количество граждан реже покупает одежду и экономит на развлечениях.
Опрос, проводившийся 4 года назад показал, что именно перераспределение семейного бюджета было основным способом борьбы с ростом цен. По сравнению с результатами опросов 6-летней давности количество тех, кому приходится больше тратить на еду и товары первой необходимости, выросло на 5%.
Реже всего экономят таким образом самые молодые респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (12% и 18% соответственно). В возрастной группе свыше 60 лет к такому способу экономии прибегают 41% опрошенных.
По сравнению с 2014 годом число респондентов, которые отказываются от частых покупок одежды или развлечений, увеличилось на 8%. При этом в самой старшей возрастной категории (60+) таким образом борются с повышением цен всего 16%. Зато среди молодежи до 24 лет на одежде и развлечениях экономит ровно треть — 33% опрошенных. Среди доходных групп от шопинга и выходов в свет чаще отказываются люди со средними доходами. Об этом заявили 29% опрошенных.
19% респондентов отказываются от дорогостоящих покупок, чтобы высвободить часть семейного бюджета. Причем за 4 года процент тех, кто выбрал этот вариант ответа, не изменился. Но в сравнении с результатами опроса 6-летней давности на крупных приобретениях экономит гораздо меньшее количество опрошенных. При этом от покупок новой бытовой техники, путешествий и прочих больших затрат склонны отказываться респонденты с высокими доходами — из них такой ответ дали 30%.
15% участников опроса заявили, что отказывают себе в покупке ряда продуктов питания из-за того, что они стали слишком дорогими. При этом за 4 года число тех, кто экономит на еде, несколько сократилось. Однако 6 лет назад стоимость продуктов сильно волновала значительно меньшее количество опрошенных.
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