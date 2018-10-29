Размер потребительских кредитов в России увеличился в сентябре

В сентябре 2018 года было выдано 3,3 миллиона новых кредитов на общую сумму в 722,41 миллиарда рублей. Число выданных кредитов выросло на два процента по сравнению с сентябрем прошлого года, а сами объемы заимствований выросли на 38 процентов.

Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) по итогам кредитной активности граждан за третий квартал 2018 года.

В сегменте потребительских кредитов прослеживается рост сумм, но снижение общего числа. Оно уменьшилось на два процента, а объемы кредитования увеличились на 48 процентов по сравнению с сентябрем 2017 года.

Всего в прошлом месяце было выдано 2,18 миллиона потребительских кредитов на 387,88 миллиарда рублей, а в 2017 году в сентябре было выдано 2,21 миллиона кредитов на 261,78 миллиарда рублей.

Рост идет за счет крупных кредитов наличными (суммой более 100 тысяч рублей и сроком более двух лет), констатировали в ОКБ.