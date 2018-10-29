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Размер потребительских кредитов в России увеличился
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Размер потребительских кредитов в России увеличился в сентябре 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сентябре 2018 года было выдано 3,3 миллиона новых кредитов на общую сумму в 722,41 миллиарда рублей. Число выданных кредитов выросло на два процента по сравнению с сентябрем прошлого года, а сами объемы заимствований выросли на 38 процентов.
Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) по итогам кредитной активности граждан за третий квартал 2018 года.
В сегменте потребительских кредитов прослеживается рост сумм, но снижение общего числа. Оно уменьшилось на два процента, а объемы кредитования увеличились на 48 процентов по сравнению с сентябрем 2017 года.
Всего в прошлом месяце было выдано 2,18 миллиона потребительских кредитов на 387,88 миллиарда рублей, а в 2017 году в сентябре было выдано 2,21 миллиона кредитов на 261,78 миллиарда рублей.
Рост идет за счет крупных кредитов наличными (суммой более 100 тысяч рублей и сроком более двух лет), констатировали в ОКБ.
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