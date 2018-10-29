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Россияне отказываются покупать новогодние туры
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Россияне не спешат покупать турпутевки на Новый год 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году о новогодних путевках заранее позаботилось менее трети российских туристов, хотя в 2017-м россияне начали активно покупать такие туры еще в сентябре. Об этом пишут «Ведомости».
По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, в 2017 году за 3,5 месяца до Нового года путевки приобрели более половины туристов.
Сооснователь сервиса онлайн-бронирования Onlinetours.ru Константин Победкин рассказал, что на этот раз новогодними путевками туристы заинтересовались только во второй половине октября.
Как отмечают «Ведомости», многие россияне ждут снижения цен из-за укрепления рубля и старта продаж туров в Египет.
По данным издания, в целом продажи российских туроператоров растут не слишком активно. Так, у Tez Tour они остаются на уровне 2017 года, а у «Библио-глобуса» выросли на семь процентов.
Исполнительный директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал агентству «Моменты», что россиян пугает выросшая в 2,5-3 раза стоимость предновогодних билетов. Менеджер туристического агентства Дмитрий Денгольц заявил, что в новогодние каникулы самый простой отель в Азии обойдется как минимум в 60 тысяч рублей, а 28-29 декабря туры в азиатские трехзвездочные отели без завтрака будут стоить 90-100 тысяч рублей с человека.
Ранее «Ура.ру» сообщало, что после возобновления чартеров из России в Египет семейные туры на египетские курорты будут продавать по 25 тысяч рублей. В итоге тур в Египет обойдется на 30 процентов дешевле путевок на российские курорты и на 40 процентов дешевле Турции.
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