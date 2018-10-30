Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ

ЦБ может запретить банкам продавать полисы ИСЖ

Страховщики обманывают своих клиентов. Доходности по полисам инвестиционного страхования жизни оказываются ниже, чем по депозитам. При этом, продавая полисы через банки, клиентов часто вводят в заблуждение, настаивает Центробанк . Регулятор даже рассматривает возможность запретить продавать полисы ИСЖ банкам.

Банк России обеспокоен взрывным ростом продаж ИСЖ россиянам.

Премии страховщиков за первые шесть месяцев этого года выросли на 65% по отношению к 2017 году и достигли 138 млрд рублей, пишет регулятор.

По ее словам, этот год может принести колоссальный рост рынку инвестиционного страхования, до 40-45%.

Сейчас полисы ИСЖ продаются в основном через банки как альтернатива депозитам.

Как отмечает ЦБ, в целом более 90% заключается при посредничестве кредитных организаций — агентов страховщиков.

По сути ИСЖ — это страховка, которая одновременно является инвестиционным продуктом. Клиент, который заключает договор ИСЖ, получает дополнительный негарантированный доход, который зависит от колебания базового актива, выбранного покупателем.

Это может быть курс доллара, фондовый индекс и так далее.

Таким образом, доход при покупке полиса ИСЖ меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. Сколько получит в итоге клиент, заранее неизвестно, поскольку доход всецело зависит от успешности той или иной стратегии инвестирования.

Впрочем, страховые компании успешно наживаются на этом продукте в отличие от своих клиентов, которые вынуждены полагаться на удачу. Инвестиционное страхование жизни уже второй год является драйвером страхового рынка.

Методы продаж данного продукта уже давно беспокоят ЦБ.

«Наблюдаемый рост сегмента ИСЖ сопровождается значительным увеличением жалоб потребителей в отношении данного продукта. В 2018 году их доля среди всех поступивших обращений в Банк России выросла более чем в два раза. Мониторинг, проведенный регулятором, показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни», — отмечает регулятор.

при заключении договора клиента часто убеждают, что покупка ИСЖ принесет значительно большую прибыль, чем открытие банковского вклада. Однако это не соответствует действительности: по данным Банка России, средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила всего 3,3% годовых, а по пятилетним — 2,4% годовых.

При этом средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду октября 2018 года составила 7,01% против примерно 6,8% за первую декаду, говорится в мониторинге Банка России.

Многие покупатели полиса также заблуждаются, что в случае досрочного прекращения договора они смогут полностью вернуть деньги, выплаченные страховщику в качестве премии, а сами средства в ИСЖ застрахованы Агентством по страхованию вкладов

Чтобы внести ясность на рынок, регулятор предлагает ужесточить меры по регулированию рынка ИСЖ и связанных с ними рисках.

Также Банк России рассматривает возможность законодательного запрета на продажу ИСЖ третьими лицами — агентами страховых организаций.

Регулятор не первый раз выражает беспокойство по поводу продажи полисов ИСЖ.

Еще в прошлом году бывший тогда директором департамента страхового рынка Игорь Жук отмечал (в марте этого года он покинул Банк России — «Газета.Ru» ), что Центробанк опасается массового недовольства страховщиками жизни: доходность по ИСЖ, которую страховщики пообещали клиентам, может не оправдаться.

В июне этого года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) также выражал озабоченность агрессивными методами продаж ИСЖ. ВСС даже разработал внутреннюю памятку-стандарт для страховщиков по реализации полисов. Однако требования к продаже полисов, разработанные ВСС, вступают в силу только в мае 2019 года.

При этом сами россияне уже начали разочаровываться в ИСЖ. В частности, в феврале этого года страховая «дочка» Сбербанка , на которую приходится почти 70% всех сборов по страхованию жизни в России, представила данным, согласно которым только 25% владельцев полисов ИСЖ из числа клиентов компании продлили их после получения первых выплат.

«Сначала рынок ИСЖ рос очень быстрыми темпами, однако потом он замедлился. Очень сильно подпортили репутацию этого продукта агенты, на продажи через которые было много жалоб», — комментирует ситуацию президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Как отмечает в свою очередь Павел Самиев , гендиректор агентства «Бизнесдром», сравнивать полисы ИСЖ с депозитами в принципе не совсем корректно, поскольку это разные продукты и доходность по ИСЖ очень сильно зависит от периода, когда клиент купил этот продукт.

При этом эксперт надеется, что стандарты и правила, которые уже были разработаны, в ближайшее время позволят навести порядок на этом рынке и до запрета продажи ИСЖ через агентов не дело не дойдет.