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В Москве увеличилась средняя зарплата
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Мэрия Москвы: средняя зарплата в Москве выросла до 81,8 тыс. рублей 

Вести Экономика + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Среднемесячная заработная плата в Москве увеличилась в январе-августе на 9,4% в годовом выражении до 81,8 тыс. руб., заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы, заммэра столицы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, темпами выше средних — от 15% до 30% — заработные платы в Москве росли в социальной сфере, телекоммуникациях, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса.
Ефимов объяснил рост трудовых доходов москвичей хорошей динамикой развития городской экономики — подъемом промышленного производства и ростом прибыльности бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.
"Рост зарплат положительно сказывается на платежеспособном спросе и приводит к возрастанию торговых оборотов. В частности, розничная торговля увеличила объемы на 5% в текущих ценах к январю-сентябрю 2017 г., а посещаемость крупных торговых центров возросла на 3,2%", — подчеркнул Ефимов.
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