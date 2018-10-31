В Москве увеличилась средняя зарплата

Мэрия Москвы: средняя зарплата в Москве выросла до 81,8 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата в Москве увеличилась в январе-августе на 9,4% в годовом выражении до 81,8 тыс. руб., заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы, заммэра столицы Владимир Ефимов

По словам Ефимова, темпами выше средних — от 15% до 30% — заработные платы в Москве росли в социальной сфере, телекоммуникациях, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса.

Ефимов объяснил рост трудовых доходов москвичей хорошей динамикой развития городской экономики — подъемом промышленного производства и ростом прибыльности бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.