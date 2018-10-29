Ещё
Цены на проезд во внепиковые часы предложили снизить
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.56
$
65.80
74.90
74.92
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
77.56
–0.03 Золото
1229.99
+0.12 РТС
1114.94
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1394
–0.0186
15.10
1.1580
28.10
23.10
18.10

Минтранс предложил снизить цены на проезд в транспорте во внепиковые часы 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтранс РФ в проекте стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года предлагает ввести скидки на проезд в общественном транспорте в так называемые внепиковые периоды времени, сообщается на сайте министерства.
Минтранс РФ на прошлой неделе опубликовал проект плана мероприятий по реализации стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России до 2030 года. В частности, в нем говорится о планах использования динамически регулируемых тарифов в общественном транспорте для управления пиками пассажиропотоков.
"Согласно документу (проекту стратегии — ред.), регионам предлагается рассмотреть возможность широкого внедрения механизмов управления транспортным спросом при приоритете транспорта общего пользования. В числе возможных мер — введение динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков. Речь идет о предоставлении скидок на проезд в общественном транспорте в т.н. "внепиковые" периоды времени, а не о повышении тарифов в "часы пик", — отмечает министерство.
Как добавляет Минтранс, указанная практика применяется в ряде зарубежных городов, например, в Гамбурге, Франкфурте, Лондоне и других. В частности, в Гамбурге стоимость месячного проездного билета, запрещающего поездки в утренний пик будних дней с 6 до 9 часов утра, на 27% ниже, чем полноценного проездного билета.
Последние новости
В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 В якутском лесу найден мужчина с рюкзаком золота Корреспондент НТВ Никита Развозжаев покончил с собой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили189
Сбербанк признал утечку данных23
Россия преподала Великобритании важный урок
Россия поплатится за отсталость3
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия455
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика Политика
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
10:12
Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия
Экономика Статьи
03:31
Россия преподала Великобритании важный урок
Экономика Статьи
01:24
Дачникам разъяснили судьбу «странных» объектов
Недвижимость
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:01
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили
Личный счет
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение