Цены на проезд во внепиковые часы предложили снизить

Минтранс предложил снизить цены на проезд в транспорте во внепиковые часы

Минтранс РФ в проекте стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года предлагает ввести скидки на проезд в общественном транспорте в так называемые внепиковые периоды времени, сообщается на сайте министерства.

Минтранс РФ на прошлой неделе опубликовал проект плана мероприятий по реализации стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России до 2030 года. В частности, в нем говорится о планах использования динамически регулируемых тарифов в общественном транспорте для управления пиками пассажиропотоков.

"Согласно документу (проекту стратегии — ред.), регионам предлагается рассмотреть возможность широкого внедрения механизмов управления транспортным спросом при приоритете транспорта общего пользования. В числе возможных мер — введение динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков. Речь идет о предоставлении скидок на проезд в общественном транспорте в т.н. "внепиковые" периоды времени, а не о повышении тарифов в "часы пик", — отмечает министерство.

Как добавляет Минтранс, указанная практика применяется в ряде зарубежных городов, например, в Гамбурге, Франкфурте, Лондоне и других. В частности, в Гамбурге стоимость месячного проездного билета, запрещающего поездки в утренний пик будних дней с 6 до 9 часов утра, на 27% ниже, чем полноценного проездного билета.