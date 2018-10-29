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Челябинец выиграл в лотерею почти семь миллионов рублей
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Житель Челябинска выиграл в лотерею почти семь миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Fotolia / Ralf Geithe
Житель Челябинска выиграл почти 7 миллионов рублей, угадав все числа в лотерею "12/24", сообщает пресс-служба "Столото".
"Финансовое состояние одного из жителей Челябинска на минувшей неделе пополнилось на 6 980 472 рубля… Судьбоносный билет обошелся победителю всего в 60 рублей. Счастливчику удалось отгадать все 12 чисел комбинации", — говорится в сообщении организаторов лотереи.
Согласно статистике государственных лотерей, приведенной пресс-службой, лотерейным миллионером в текущем году стал 21 житель Челябинской области. Абсолютный рекорд региона — 170 миллионов рублей — в июне выиграл участник "Гослото 4 из 20".
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