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Депутаты предложили повысить прожиточный минимум
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Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект о повышении прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.
Документ разработала группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.
"Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц", — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы отмечают, что треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц. Как следует из материалов официального сайта Госдумы, документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты российского парламента.
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