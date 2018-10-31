Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект о повышении прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.

Документ разработала группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

"Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы отмечают, что треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц. Как следует из материалов официального сайта Госдумы, документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты российского парламента.