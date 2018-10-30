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Госуслуги сообщат россиянам о долгах
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Россиян начнут уведомлять о задолженностях через sms и портал госуслуг с 2020 года 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне будут получать уведомления о своих задолженностях в виде сообщений на мобильные телефоны и через портал государственных услуг с 1 января 2020 года. Об этом рассказал в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
По его словам, почтовая связь не всегда эффективна для уведомления граждан о долгах, поэтому был разработан законопроект по изменению системы оповещения. В частности, информацию планируется отправлять с помощью sms-сообщений или через портал госуслуг.
"Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать", — отметил Аристов.
В апреле 2018 года законопроект, согласно которому документы от ФССП могут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в случае их согласия в личный кабинет на портале госуслуг, был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Предполагается, что нововведение позволит упростить и сделать более оперативной систему обмена информацией и взаимодействия гражданина с судебным приставом.
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