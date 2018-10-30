Госуслуги сообщат россиянам о долгах

Россиян начнут уведомлять о задолженностях через sms и портал госуслуг с 2020 года

Россияне будут получать уведомления о своих задолженностях в виде сообщений на мобильные телефоны и через портал государственных услуг с 1 января 2020 года. Об этом рассказал в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов По его словам, почтовая связь не всегда эффективна для уведомления граждан о долгах, поэтому был разработан законопроект по изменению системы оповещения. В частности, информацию планируется отправлять с помощью sms-сообщений или через портал госуслуг. "Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать", — отметил Аристов. В апреле 2018 года законопроект, согласно которому документы от ФССП могут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в случае их согласия в личный кабинет на портале госуслуг, был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Ириной Яровой . Предполагается, что нововведение позволит упростить и сделать более оперативной систему обмена информацией и взаимодействия гражданина с судебным приставом.