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Россияне набрали новых кредитов на покрытие старых
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БКИ: россияне активно берут новые кредиты на покрытие старых долгов 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Средняя сумма потребкредита, который берется на рефинансирование, в РФ в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17% и составила 520 тысяч рублей.
Значительно выросло и количество договоров рефинансирования: в первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тысячи договоров против 92 тысяч в 2017 году. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.
Новые рекорды данный продукт продолжил ставить и в июле. Лидирующие позиции по объему удерживают потребкредиты: в июле 2018 года россияне рефинансировали кредитов на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, что вдвое больше результата июля 2017 года. Заемщики с автокредитами в июле 2018 года нарастили объемы рефинансирования по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза — до 171,9 миллиона рублей. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.
Единственный продукт, темпы рефинансирования которого замедлились в июле, стала ипотека. Своего исторического максимума объем рефинансированных ипотечных кредитов достиг в мае 2018 года, составив почти 4,5 миллиарда рублей. В июле 2018 было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
"Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. … Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года", — поделился ожиданиями глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.
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