Россияне набрали новых кредитов на покрытие старых

БКИ: россияне активно берут новые кредиты на покрытие старых долгов

Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости

Средняя сумма потребкредита, который берется на рефинансирование, в РФ в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17% и составила 520 тысяч рублей.

Значительно выросло и количество договоров рефинансирования: в первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тысячи договоров против 92 тысяч в 2017 году. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Новые рекорды данный продукт продолжил ставить и в июле. Лидирующие позиции по объему удерживают потребкредиты: в июле 2018 года россияне рефинансировали кредитов на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, что вдвое больше результата июля 2017 года. Заемщики с автокредитами в июле 2018 года нарастили объемы рефинансирования по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза — до 171,9 миллиона рублей. Интенсивную динамику демонстрирует и рефинансирование кредитных карт: в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.

Единственный продукт, темпы рефинансирования которого замедлились в июле, стала ипотека. Своего исторического максимума объем рефинансированных ипотечных кредитов достиг в мае 2018 года, составив почти 4,5 миллиарда рублей. В июле 2018 было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.