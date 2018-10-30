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Стали известны самые распространенные долги россиян
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Стали известны самые распространенные долги россиян 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самой распространенной задолженностью в России остаются штрафы ГИБДД. Об этом газете "Известия" рассказал руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По его словам, на постановления Госавтоинспекции приходится более 15 миллионов исполнительных производств. Этому предшествовало распространение камер фото— и видеофиксации на дорогах.
Наибольшую сумму долгов при этом составили кредиты. За девять месяцев текущего года россияне задолжали более двух триллионов рублей. При этом возможность выплаты должников при отсутствии имущества составляет не более 10-12%. Фактически взысканная сумма за текущий период составила 485 миллиарда рублей.
Аристов также отметил, что хотя процедура снятия временного ограничения на выезд при оплате задолженностей в аэропорту стала проходить намного быстрее, в ФСПП все же советуют россиянам проверять наличие долгов в банках данных исполнительных производств.
"Это займет секунды", — добавил Аристов.
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