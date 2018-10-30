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Инфляционные ожидания россиян снизились
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ЦБ: Инфляционные ожидания россиян в октябре снизились до 9,3% 

Прайм + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инфляционные ожидания населения РФ в октябре на следующие 12 месяцев снизились до 9,3%, в основном из-за того, что россиян стал меньше беспокоить рост цен на бензин, говорится в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 процентного пункта — до 9,3%", — говорится в тексте.
Ожидания снизились в основном "из-за уменьшения обеспокоенности населения возросшими ценами на бензин", пишут авторы комментария. Однако показатель инфляционных ожиданий пока не вернулся к уровням начала этого года — в мае ожидания населения резко увеличились после резкого роста цен на бензин, отмечает ЦБ.
Доля респондентов, отметивших быстрый рост цен на бензин, за октябрь снизилась до 31% с 36% в сентябре. Тем не менее, бензин остается на втором месте в списке товаров, которые, по мнению россиян, подорожали больше всего.
"Другой причиной снижения инфляционных ожиданий стала стабилизация курса рубля. Ослабление рубля стало реже упоминаться среди причин инфляции. Снизилась доля опрошенных, ожидающих ослабления рубля в ближайший год (с 50% до 41% в октябре)", — отмечает регулятор.
В опросе, проведенном по заказу ЦБ РФ, приняли участие 2000 граждан РФ старше 18 лет. География опроса включила 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Опрос проводился с 1 по 8 октября.
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