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Где хранят деньги российские миллионеры
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Исследование показало, где хранят свои деньги российские миллионеры 

РИА Новости + ещё 10 8 часов назад
Российские миллионеры хранят в российских банках лишь треть своих сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Private Banking в России 2018", проведенного компанией Frank RG.
Эксперты компании проанализировали финансовые активы более 30 тысяч россиян, обладающих минимум одним миллионом долларов на своих счетах без учета недвижимости и оборотного капитала их бизнеса. Исследование проводилось с апреля по октябрь на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам.
Совокупный размер активов этой группы россиян составляет 455 миллиардов долларов, при этом 315 миллиардов из них хранятся за рубежом, следовательно, в России хранится лишь 140 миллиардов.
Ранее Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году до 55 миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в 2019 году — до 27 миллиардов долларов и до 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.
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