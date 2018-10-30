Где хранят деньги российские миллионеры

Исследование показало, где хранят свои деньги российские миллионеры

Российские миллионеры хранят в российских банках лишь треть своих сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Private Banking в России 2018", проведенного компанией Frank RG.

Эксперты компании проанализировали финансовые активы более 30 тысяч россиян, обладающих минимум одним миллионом долларов на своих счетах без учета недвижимости и оборотного капитала их бизнеса. Исследование проводилось с апреля по октябрь на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам.

Совокупный размер активов этой группы россиян составляет 455 миллиардов долларов, при этом 315 миллиардов из них хранятся за рубежом, следовательно, в России хранится лишь 140 миллиардов.