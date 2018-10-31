Дорогие коллеги: почему россиянам не работается дома

Россияне хотят работать удаленно, однако начальство их в этом желании не поощряет. Работа вне офиса позволяет сэкономить до 15-20% затрат, говорят эксперты. При этом перейти на работу вне офиса мешает как «консерватизм руководства», так и специфика занятости россиян.

Россияне хотят работать удаленно, однако в большинстве компаний начальство их не поддерживает. Такие выводы можно сделать из исследования международного рекрутингового агентства Kelly Services, проведенного в июле-сентябре 2018 года (есть в распоряжении «Газеты.Ru» ). В рамках него было опрошено 14 000 участников опроса из 9 стран (более 2500 которых из России).

Несмотря на высокий процент сотрудников, работающих удаленно, российские работодатели оказались не особо лояльны к ним.

Только 14% респондентов из России подтверждают, что их работодатель активно поощряет сотрудников к работе из дома, в то время как во Франции этот процент составил 30%, в Германии — 29%, в Швейцарии — 28%.

61% респондентов из России также признались, что работа из дома не поощряется корпоративной культурой компании.

При этом 45% россиян уверены, что у них есть все необходимые инструменты и технологии для эффективного выполнения рабочих задач на дому.

Отмечая главные преимущества работы из дома, респонденты выделяют экономию времени на дорогу до офиса и обратно (70%) и возможность более гибко управлять рабочим временем (69%), говорится в исследовании Kelly Services.

Дистанционная занятость стала трендом в 2014-2015 годах: именно тогда международные и передовые российские компании, в первую очередь IT, стали активно нанимать удалённых сотрудников. Формат home office казался выгодным в первую очередь для молодого бизнеса и стартапов.

Постепенно тренд на работу из дома подхватили медиа, маркетинг, финансовый сектор, рекрутинг, недвижимость и другие отрасли.

Основным преимуществом для работодателей при такой форме занятости — возможность оптимизировать издержки.

По оценкам рекрутеров, такая форма занятости позволяет оптимизировать издержки в среднем на 15–20%.

«Работодатель может позволить себе снимать более скромный офис меньших размеров в труднодоступном месте — затраты на аренду резко снижаются», — объясняет Руслан Карпов, руководитель направления департамента ИТ, Telecom & Media в компании Юнити.

Так, в Москве аренда офиса в среднем обходится в 32 735 рублей за 1 кв. м в год — таким образом, экономия только на одном дистанционном сотруднике может составлять около 130 000 рублей ежегодно, добавляет он.

Работодателям в Москве при удаленном формате работы выгоднее нанимать персонал из регионов, потому что зарплатные ожидания ниже, добавляет также Людмила Спиридонова , руководитель направления HR-исследований Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Как отмечает Мария Игнатова , руководитель службы исследований компании HeadHunter, российский кадровый рынок сильно отстает от западного и американского по количеству удаленных рабочих мест.

«Сейчас в России на долю предложений с удаленной работой приходится не более 10% от общего числа вакансий», — говорит эксперт.

На данный момент по количеству удаленно работающих сотрудников лидируют сферы IT (у 58% есть удаленные сотрудники), продажи (28%), управление персоналом (22%) и поддержки клиентов (16%).

Гораздо меньше работодатели готовы предоставлять формат удаленной занятости сотрудникам юридических департаментов, отмечают в HeadHunter.

При этом ряд отраслей в нашей стране вряд ли перейдет на удаленный формат работы, считает Мария Игнатова. В частности, это касается тех сфер, где ограничен доступ к определенной информации: банковской сферы, службы безопасности, аналитики финансовых рынков, медицинских специалистов.

Российские работодатели в целом считают, что «при отсутствии сотрудника в офисе будет сложнее проконтролировать его работу, а также могут быть проблемы с выстраиванием рабочих процессов в команде», поэтому и не хотят переходить на этот формат работы, констатирует Мария Игнатова.

При этом зачастую позиция «против» такого формата работы объясняется «консерватизмом руководства „старого образца“, которое привыкло работать как на заводе — от звонка до звонка на одном месте», резюмирует она.

В России в отличие от многих европейских стран еще долго не начнется всесторонняя поддержка удаленной работы, поскольку большая часть населения занята в таких сферах деятельности, где такая работа просто невозможна — это, в частности, сфера услуг: торговля, добывающая и обрабатывающая отрасль, а также легкая промышленность, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

По словам эксперта, удаленный формат работы может распространиться только в некоторых профессиях, которые появились в России сравнительно недавно, и от общего вклада в формирование основного ВВП довольно далеки. В частности, в таком формате могут работать дизайнеры, копирайтеры, журналисты, менеджеры интернет-проектов, помощники предпринимателей, специалисты колл-центров, программисты, интернет-маркетологи, парикмахеры, репетиторы, отмечает эксперт.