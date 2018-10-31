Названы регионы-лидеры по темпам роста зарплат

Минтруд назвал регионы-лидеры по темпам роста зарплат

Лидерами по темпам роста номинальных заработных плат за 9 месяцев 2018 года стали Забайкальский край (114,1%), Омская область (114,1%) и Кемеровская область (114,8%), заявила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова в ходе заседания генерального совета ФНПР.

«Лидеры по темпам у нас — Забайкальский край и Омская область — 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область — 114,8%», — сказала она.

Замминистра отметила регионы, где темпы роста номинальной зарплаты ниже средних по России.

«Это Кабардино-Балкарская республика — 106,4%, республика Марий-Эл — 107,1%», — сказала она.

Ельцова подчеркнула, что номинальная заработная выше среднероссийского уровня по бюджетным сферам в здравоохранении —126,3%, образовании — 115,8% и культуре — 126,6%. В небюджетных сферах она отметила темпы роста в 112% в каллиграфической сфере, 111,4% в сфере кожаных изделий, в IT сфере — 117,9%, а также в строительстве в 111,1%.

«Это необычно, поскольку эти сферы были ниже тренда всероссийского в предыдущие периоды», — добавила она.

Замминистра также напомнила об общероссийских темпах роста зарплат.

«Если мы говорим за 9 месяцев текущего года, то 108,4% — это реальная заработная плата. Номинальная заработная плата — этот темп уже назывался несколько раз — 111,1%», — добавила она.