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Раскрыты темпы роста зарплат в 2019 году
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Минтруд назвал планируемые темпы роста зарплат в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Номинальные заработные платы россиян, согласно планам, в 2019 году вырастут на 6,1%, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова в ходе заседания генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНРП).
«Темп роста заработной платы по следующему году — да, конечно, они будут ниже — у нас 6,1% рост номинальной зарплаты планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала она.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы в России в январе-августе 2018 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года беспрецедентными темпами — на 11%.
Позже Топилин пояснил журналистам, что информация о беспрецедентном темпе роста заработных плат в России была приведена им после изучения данных Росстата.
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