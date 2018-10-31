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Прожиточный минимум пенсионеров в Москве увеличат
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Мосгордума установила прожиточный минимум для пенсионеров в размере 12 115 рублей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Москве в 2019 году увеличится на 299 рублей по сравнению с прошлым годом и составит 12 115 рублей. Соответствующее решение приняли на заседании в среду депутаты столичного парламента.
"В целях установления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, получающим пенсию в городе Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве менее десяти лет в общей сложности, проектом закона предлагается на 2019 год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 12 115 рублей, это на 299 рублей (или на 2,5%) больше, чем в 2018 году", — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, выступая перед депутатами.
Он напомнил, что в 2018 году аналогичные выплаты составляли 11 816 рублей. По состоянию на сентябрь текущего года их получали 51 тыс. москвичей.
Средства на выплату доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2019 год будут предусмотрены в бюджете города Москвы на очередной финансовый год в размере 138,7 млрд рублей. Планируется, что соответствующие выплаты будут получать 63 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Московская областная Дума установила величину прожиточного минимума пенсионеров в Московской области в 2019 год — 9908 рублей.
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