Денег все меньше: что будет с зарплатами в 2019 году

Темпы роста заработной платы существенно замедлятся в 2019 году. В правительстве прогнозируют, что рост составит только 6,1%, что гораздо ниже показателей этого года. Между тем, проблема бедности и невысоких доходов волнует более 60% россиян.

Рост заработной платы может замедлиться в будущем 2019 году до 6,1%.

«Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

В своем выступлении замминистра Любовь Ельцова привела данные среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, который подготовлен Минэкономразвития, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда.

«Согласно этому прогнозу в 2018 году рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников составит 9,8%», — сообщили в ведомстве.

Это означает, что прогнозируемые темпы роста в следующем году будут намного ниже. Напомним, что за январь-сентябрь средняя реальная заработная плата выросла на 8,4%.

Также Ельцова напомнила, что в этом году средняя номинальная заработная плата увеличилась на 11,1% к прошлому года. По данным Росстата, речь идет о 42,3 тысячи рублей к 37,9 тысячи рублей в 2017 году.

По ее словам, в числе лидеров по темпам роста зарплат в России — Забайкальский край и Омская область (+14,1%). Также темп роста выше среднероссийского продемонстрировала Кемеровская область (+14,8%). Ниже средних темпы роста по заработной плате в Кабардино-Балкарии (+6,4%), а также в Республике Марий Эл (+7,1%).

Ранее такие темпы роста зарплат глава Минтруда Максим Топилин назвал «беспрецедентными», что вызвало неоднозначную реакцию.

Заявление министра вызвало активное обсуждение в обществе и неоднозначные оценки. Комментируя новость, многие россияне задались вопросом в соцсетях: «О чьих зарплатах говорит министр?».

Увеличение показателей Топилин связал с исполнением майских указов и увеличением минимального размера оплаты труда, который сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.

Глава ФНПР Михаил Шмаков в свою очередь усомнился в данных службы статистики. По его словам, Росстат убедил министра, что есть такой беспрецедентный рост реальной зарплаты в 11%.

«Не понятно только, у кого и где это нашли. Росстат это нашел за счет манипуляций с методиками», — сказал он.

Позднее Топилин прокомментировал эмоции по поводу его слов о повышении, заявив, что это хорошие новости, которые следует оценивать позитивно.

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — подчеркнул министр.

Ельцова в среду также напомнила о планах по индексации зарплат работникам, которые не подпадают под действие майского указа президента России Владимира Путина от 2012 года. В поручения были заложены бюджетники в сфере образования, здравоохранения и культуры. При этом туда не вошел административно-управленческий персонал, сотрудники службы МЧС и другие специальности. В общей сложности, пишет ТАСС, это более 5 млн человек.

Сотрудникам бюджетных предприятий, которые не попали в список с 1 октября 2019 года выплаты могут быть проиндексированы на 4,3%. В 2020 году их зарплаты будут проиндексированы на 3,8%, а в 2021 году — на 4%.

Тем временем проблемой бедности и низких зарплат в нынешнем году обеспокоены 62% населения, говорится в материалах исследовательского центра «Ромир». Там же добавляется, что о проблеме невысоких доходов говорили россияне старше 60 лет — 71%.

В текущем году наиболее значимыми проблемами для россиян вновь стали рост цен и инфляция. Об этом заявили 72% участников опроса.

На третье место среди наиболее значимых общественных проблем вновь вышла коррупция — об этом заявили 43% опрошенных. Стоит отметить, что это значение оказалось самым высоким за 5 лет.

Практически такое же количество голосов опрошенных — 42% — набрала и безработица, которая годом ранее делила третье место с коррупцией. В 2018-м показатель поднялся на 6% и также оказался самым значимым за всю историю наблюдений.

Наконец, беспокоят россиян сложности в сфере ЖКХ (об этом заявил 31% опрошенных).