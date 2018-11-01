Россиянам дали совет, как не стать «жертвой» банка

Взять кредит по меньшей ставке — и переплатить

В базе проверок Роспотребнадзора сотни подобных примеров, где ведомство требует убрать автоматическое согласие с такими условиями из договора. Тем не менее банки продолжают использовать такие схемы.

Банки предлагают потребительские кредиты по пониженным ставкам, но в довесок добавляют накопительное страхование жизни. В итоге общая сумма, которую выдает банк в кредит, оказывается больше, и многие клиенты узнают об этом спустя год, когда с них списывается повторный взнос в страховую программу. Это может быть 70-80 тысяч рублей, а то и больше.

Накопительное страхование жизни — продукт, схожий с инвестиционным страхованием жизни. Это долгосрочная программа, в которой есть ежегодный взнос.

Те, кто сознательно подходят к выбору такого вида страхования, зачастую используют его, чтобы накопить на определенные цели: к 18-летию ребенка или к своему пенсионному возрасту. Помимо назначенного срока, выплаты происходят в случае потери трудоспособности, болезни или смерти застрахованного.

Однако некоторые банки нашли инновационный подход к продаже накопительного страхования жизни. Первоначальный взнос вшивают в тело кредита. Петр рассказал Business FM , как покупал автомобиль в кредит по пониженной ставке:

«Был достаточно низкий процент заявлен, какая-то госпрограмма была и в трейд-ин сдавал. Изначально процент был низкий. Когда все оформил, меня проинформировали: обязательно, чтобы получить [кредит], нужно включить в стоимость договор страхования жизни, только в этом случае кредит будет одобрен. В итоге общая стоимость кредита, конечно, увеличилась значительно с того процента, который был изначально с учетом дополнительного страхования жизни. Он вошел в кредит, в эту стоимость, и это увеличило всю стоимость договора. Получается, ввели в заблуждение. Я так понимаю, я мог отказаться, но мне в такой ультимативной форме было представлено».

В базе проверок Роспотребнадзора сотни подобных примеров. Например, потребитель рассчитывал взять кредит 500 тысяч рублей, ему добавляют еще 80 тысяч рублей для перечисления страховой премии в страховую компанию. Причем в договоре есть пункт, где заемщик дает поручение банку составить распоряжение и перечислить с банковского счета денежные средства по реквизитам страховой компании. Как правило, это дружественная банку страховая компания, которая входит в один холдинг.

Заставьте свои деньги работать, а не пылиться под подушкой. Заполните анкету и получите совет, как увеличить капитал на бирже. Loading…

В итоге либо у заемщика увеличивается сумма задолженности и появляются обязательства пополнять программу пока она действует, это может быть пять лет, а иногда и десять, либо в распоряжение он получает меньше средств, чем рассчитывал. Причем некоторые заемщики только на второй год замечают, когда с банковского счета списывается круглая сумма.

У недовольных клиентов вариантов не много: жаловаться в Роспотребнадзоре и идти в суд, говорит партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук:

Максим Степанчук, партнер коллегии адвокатов «Делькредере»

«Единственный путь, если банк и страховая компания отказываются расторгать договор и возвращать деньги, а они, наверное, откажутся делать это просто так, — обращаться в Роспотребнадзор и затем — в суд. История с обычными страховками в банках, когда банки навязывали страховые продукты, уже прошла. Суды заняли взвешенную позицию по этому вопросу: если до сведения потребителя доведена информация об условиях страхования, если потребителю разъяснено, что при страховании будет пониженная ставка кредита, без него — повышенная, то в такой ситуации суды признают договоры действительными. Здесь все-таки другая история».

Такие риски возникают еще и потому, что далеко не все клиенты внимательно читают договор, который подписывают. Во избежание неприятных ситуаций и денежных потерь следует тщательно изучать документы. Иначе можно стать счастливыми обладателем неожиданных обязательств.