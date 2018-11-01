Ещё
Сбербанк подсчитал траты россиян на ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.88
74.86
75.10
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
72.76
–0.21 Золото
1234.63
+0.05 РТС
1131.38
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1408
–0.0045
18.10
1.1453
31.10
26.10
22.10

Сбербанк подсчитал траты россиян на ЖКХ 

Рамблер + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя российская семья в 2018 году тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка на основе собственной информации и данных Росстата, передает РИА «Новости».
Траты на ЖКХ в среднем по стране составляют 11,4% семейного дохода, этот показатель колеблется в зависимости от региона.
Больше всего в России на коммуналку тратят жители Тувы 24,5% семейного дохода, меньше всего — жители Северной Осетии-Алании и Курской области — 6% и 6,3% соответственно.
В Москве на оплату коммунальных услуг в среднем уходит 13,9% бюджета, в Санкт-Петербурге — 10,7%.
Сбербанк отмечает, что в среднем 80% платежей совершаются по безналичному расчету. Рекордсменом по этому показателю среди российских регионов является Ненецкий автономный округ, где по безналу оплачивается 96% счетов за услуги ЖКХ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»60
Нефтяники снизили цены на бензин35
Россиян расстроили новогодним курсом рубля159
Раскрыт план РФ по отказу от доллара165
«Совхоз имени Ленина» требует от Грудинина 1 млрд рублей90
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение