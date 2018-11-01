Сбербанк подсчитал траты россиян на ЖКХ

Средняя российская семья в 2018 году тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка на основе собственной информации и данных Росстата , передает РИА «Новости»

Траты на ЖКХ в среднем по стране составляют 11,4% семейного дохода, этот показатель колеблется в зависимости от региона.

Больше всего в России на коммуналку тратят жители Тувы 24,5% семейного дохода, меньше всего — жители Северной Осетии-Алании и Курской области — 6% и 6,3% соответственно.

В Москве на оплату коммунальных услуг в среднем уходит 13,9% бюджета, в Санкт-Петербурге — 10,7%.

Сбербанк отмечает, что в среднем 80% платежей совершаются по безналичному расчету. Рекордсменом по этому показателю среди российских регионов является Ненецкий автономный округ, где по безналу оплачивается 96% счетов за услуги ЖКХ.