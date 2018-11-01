По минимуму: как чиновники доводят народ до голода

Мужественные попытки представителей власти ради интереса или азарта прожить на установленный самой властью прожиточный минимум приводят к однозначному выводу: так жить нельзя. Но поскольку так живут не они — то народу можно.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко прославился тем, что сумел снять целого министра. Он поспорил с главой Минтруда региона Натальей Соколовой , что прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц (именно такой прожиточный минимум пенсионера установлен в Саратовской области) невозможно. Министр сказала, что это вполне реально — достаточно питаться «сезонными овощами и макарошками». Соколову буквально через день после этих слов уволил губернатор. А депутат решил на спор все-таки прожить на этот самый прожиточный минимум. Не месяц, а для начала хотя бы неделю. И теперь поделился первыми итогами эксперимента. (Вдумайтесь: то, что для депутата — экстремальный опыт, для обычного среднестатистического пенсионера из Саратовской области, по мысли чиновников, — естественная повседневная жизнь).

Под конец недели, к субботе, закончились овощи и курица. Остались только крупы. Докупить ничего невозможно — потому что цены оказались выше, чем указаны в статистических данных, на основании которых сочинялся этот прожиточный минимум. Депутат признал, что живет при почти постоянном чувстве голода из-за необходимости дозировать порции. Дополнительное психологическое давление на него оказывает отсутствие «привычных» продуктов, которые он привык потреблять ежедневно: колбас, сыров, фруктов и приправ.

«Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма. Сбрасывать не хотел», — сказал депутат.

По его словам, нормально работать с ограниченным пищевым рационом очень трудно. Да и повезло слуге народа — не надо покупать лекарства.

Но поскольку этот конкретный минимум писался для пенсионеров — им работать вроде как не надо, решили чиновники. Так что справятся. Все равно скоро умирать.

Правда, пенсионерам действительно повезло. У них хотя бы есть льготы. Тяжелее тем, кто балансирует на грани «минимума» и умудряется содержать семью, выкраивать копейки на «бесплатные» школы и поликлиники, позволять себе самый сезонный российский овощ — картошку, платить за услуги ЖКХ. А в среднем по России это более 11% семейного бюджета, посчитали аналитики Сбербанка . В не самых зажиточных Туве и на Камчатке — и вовсе немыслимые 24,5 и 16,3%. А задолжаешь — пойдешь под суд.

Возможно главная беда такого «минимума» — психологический дискомфорт, что прочувствовал депутат-экспериментатор. Тоска. Беспросветная. Лишающая желания чего-то добиваться — лишь бы прокормиться и заткнуть «дыры».

Что такое вообще «прожиточный минимум» и почему на него практически невозможно прожить? «Умное» определение звучит так: это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так же обязательные налоги и сборы. При этом цены растут — пусть даже незначительно — каждую неделю, а прожиточный минимум устанавливается раз в квартал. На региональном уровне это делают региональные власти, на федеральном — правительство РФ

Причем если, например, существенно дорожает бензин — в России только в 2018 году такое случилось дважды, в апреле и октябре — прожиточный минимум тех россиян, у кого есть старые автомобили и кому в силу объективных причин все-таки приходится пользоваться транспортом, сразу летит в тартарары. Да и вообще жизнь как каждодневная борьба с угрозой физического голода, невозможность купить нужные лекарства — это больше похоже на попытки государства посадить людей на принудительную смертельную диету. Чтобы смерть казалась избавлением от постылого выживания на грани.

Кроме физических и психологических проблем, в которые загоняет нищета (в России, по разным данным, от 19 до 23 миллионов человек живут на доходы ниже прожиточного минимума, причем еще ничего не известно достоверно о доходах миллионов самозанятых), есть и моральная: вопиющая социальная несправедливость и гигантское неравенство в российском обществе.

На днях первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов популярно объяснил, почему Минфин не планирует пересматривать налог на роскошь и вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Он признал, что богатые люди имеют возможности для вывода средств из страны, если их будет не устраивать налоговый климат. С другой стороны, по мнению Силуанова, 13-процентная налоговая шкала уже устоялась и менять законодательство «было бы неправильно». Почему вполне себе устоявшийся 18-процентный НДС правительство не побоялось поменять на 20-процентный, министр не объяснял.

У миллионов россиян, живущих на грани нищеты, проблем с налоговым климатом и тем более с «выводом средств из страны» точно нет. Потому что просто нечего выводить.

При этом занимающиеся официальной статистикой, исходя из которой сочиняются прожиточные минимумы, чиновники по уровню достатка скорее относятся к тем, кто в сознании простых людей как раз должен бы платить налог на роскошь. И уж точно ни один министр или губернатор сам не пробовал прожить на тот прожиточный минимум, который вводит для страны или своего региона.

Можно было бы попробовать в приказном порядке заставить чиновников высшего ранга и депутатов пожить хотя бы полгода на те самые 10 тысяч рублей в месяц, вокруг которых в среднем крутится прожиточный минимум в российских регионах. И чтобы без личных водителей. Без социальных льгот. Без спецстоловых с мистическим образом сохранившимися ценами еще советских времен. А если хотят ездить на машине — чтобы заправлялись на свои.

Глядишь, тогда министры и депутаты лучше поймут людей, которым трудно из года в год выживать на этой принудительной государственной диете, перебиваясь с «сезонных овощей на макарошки». Нет лучшего способа научить чиновников лучше понимать страну, чем заставить их жить по правилам, которые ими же установлены.

А депутату Бондаренко из Саратовской области, который на спор живет на прожиточный минимум пенсионера, хочется пожелать здоровья. Потому что это же для пенсионера прожиточный минимум государство считает нормальным для жизни. Для обычного депутата или чиновника это практически голодовка.