Описан механизм снижения соцнеравенства в РФ

Описан механизм снижения социального неравенства в России

К 2015 году в России заметно снизился уровень расслоения общества, но произошло это не из-за успешной государственной политики, а благодаря ускоренному росту доходов наименее обеспеченных граждан. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Динамика неравенства и благосостояния в России в 1994-2015 годах», пишет «Коммерсантъ».

В основу работы лег мониторинг экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики . В ней говорится, что в 1994 году коэффициент Джини, который характеризует степень социального неравенства, составлял 0,47 пункта. К 2015 году он снизился до 0,31 пункта. Аналитики объясняют эту динамику тем, что последние 20 лет экономический рост в стране был в интересах малоимущих, в первую очередь, в сельских районах.

Доходы самых бедных слоев населения в среднем росли в десять раз быстрее, чем доходы самых богатых. Пик пришелся на посткризисные 1998-2004 годы, когда прирост составил 165 процентов. При этом всплески роста доходов не позволили беднякам переместиться в более доходную группу, например, в средний класс.

Издание отмечает, что в результате начавшегося в 2014 году экономического кризиса не только снизились доходы граждан, но и увеличилось расслоение: теперь доходы растут только у богатых.