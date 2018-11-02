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Россиянам грозят повышением цен на лекарства
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СМИ: в 2019 году лекарства в России подорожают на 10% 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Потенциальное повышение цен может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции и ростом курса валют.
Цены на лекарства в России могут вырасти в среднем на десять процентов с начала 2019 года. Таким мнением поделились в некоммерческом партнерстве содействия развитию отрасли «Аптечная гильдия».
Предстоящее возможное повышение цен связано с разными факторами. По словам представителей организации, производители лекарств могут включить в стоимость препаратов свои будущие затраты на оборудование, необходимое для маркировки продукции.
Кроме того, потенциальное повышение цен может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции. Также влияние оказывает прогноз на рост курса валют. Однако не исключено, что рубль укрепится, и производители успеют заполнить склады.
«Если за ближайший месяц валютная конъюнктура изменится и рубль вновь укрепит позиции, повышения цен удастся избежать», — цитируют «Известия» руководителя организации Елену Неволину.
Ранее стало известно, что с первого января 2020 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Благодаря этому любой житель страны сможет с помощью информационной системы проверить легальность препарата. Часть производителей фармацевтических продуктов уже снабжает свой товар нужной маркировкой, однако в 2020 году это требование станет обязательным для всех.
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