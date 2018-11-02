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Россияне перестали нести деньги в банки
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Обзор: россияне перестали нести деньги в банки 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем вкладов населения в российских банках сократился в III квартале на 1,1%, это худший квартальный показатель с 2014 г., сообщает "Прайм".
В обзоре упомянуты 411 банков, которые включены в реестр системы страхования вкладов и размещают отчетность по форме № 101 на сайте Банка России.
"Динамика депозитов физических лиц в III квартале была в целом слабой. Объем вкладов населения за июль-сентябрь снизился как в номинальном, так и в реальном выражениях. В частности, за квартал номинальное снижение составило 0,2% против роста на 3,6% во II квартале текущего года. В реальном выражении в последнем отчетном квартале снижение составило 1,1%, а в предыдущем квартале прирост депозитов населения в реальном выражении был на уровне 1,7%. По оценкам РИА "Рейтинг", это худший квартальный результат в реальном исчислении с 2014 г. ", — отмечают авторы исследования.
В целом объем вкладов населения в банках увеличился в январе-сентябре на 3,6% (на 900 млрд руб.) в номинальном исчислении, составив к 1 октября 27 трлн руб.
Только 48,7% банков смогли показать рост привлеченных у физических лиц средств. Для сравнения, во II квартале рост отмечен почти у 60% банков, а в III квартале 2017 г., 2016 г. и 2015 г. — 51,4%, 58,2% и 72% соответственно.
Таким образом, доля банков с положительной динамикой в III квартале стала одной из худших за последние годы. При этом минимальный показатель по доле банков с приростом депозитов отмечен в I квартале (42,5% банков).
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