Депутат предложил лишить россиян пенсии

Депутат предложил упразднить пенсии в России

Петровский также сказал, что каждый человек самостоятельно должен определять, сколько лет ему работать и на что жить, перестав работать. Депутат считает, что пенсии по старости должны получать лишь те, кто получил это право, работая в СССР.