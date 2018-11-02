Ещё
Депутат предложил лишить россиян пенсии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.78
$
65.95
75.31
75.49
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
72.71
–0.18 Золото
1233.93
–0.09 РТС
1138.22
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1419
–0.0095
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Депутат предложил упразднить пенсии в России 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com
Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский считает, что пенсию по старости в России необходимо отменить. С таким предложением парламентарий выступил на своей странице в Facebook. По мнению депутата, также нужно отменить понятие «пенсионный возраст», саму структуру Пенсионный фонд, пишет газета «Коммерсант».
Петровский также сказал, что каждый человек самостоятельно должен определять, сколько лет ему работать и на что жить, перестав работать. Депутат считает, что пенсии по старости должны получать лишь те, кто получил это право, работая в СССР.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Депутаты от КПРФ предлагают существенно повысить МРОТ Москва вошла в число городов с самой дорогой недвижимостью Треть квартир в Москве покупают жители регионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
Рублю предрекли резкий обвал19
Путин усомнился в мегапроекте4
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж70
Спрогнозирован курс рубля на конец 2018 года
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение