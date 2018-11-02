Россияне влезли в рекордные долги

Выдачи потребительских кредитов в России в третьем квартале 2018 года достигли исторического максимума. Об этом говорится в исследовании БКИ «Эквифакс», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру»

Так, за упомянутый период россияне взяли четыре миллиона кредитов на общую сумму свыше 729 миллиардов рублей — по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в пять раз. До этого пик объема потребительского кредитования пришелся на второй квартал 2013 года — тогда сумма займов фиксировались на уровне 581 миллиарда рублей.

В третьем квартале 2018 года средний чек в данном виде кредитования также побил все рекорды и составил 178 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 43 процента.

Рост объемов кредитования и средней суммы эксперты объясняют стабилизацией процентных ставок по розничному кредитованию, а также тем, что ряд крупных игроков на рынке стал предлагать более низкие ставки при кредитовании на большие суммы.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт» предупредило, что неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет.