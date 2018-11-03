В ЕР оценили слова депутата об отмене пенсий

В ЕР прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсий

Ранее депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.

"Нет, конечно!.. Говорить такие вещи мог только безответственный человек", — сказал РИА Новости Исаев, отвечая на вопрос, единая ли это позиция партии.

Он отметил, что в России уже сложилась пенсионная система.

"Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда. Выплата пенсий — важнейшая задача государства", — добавил он.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы и 3 октября его одобрил Совет Федерации . Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина , и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.