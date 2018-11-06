Подсчитан размер переплаты за ипотеку

Эксперты посчитали размер переплаты за ипотеку

В среднем, переплата заёмщика банку при приобретении жилья в ипотеку составляет около трети стоимости квартиры. Однако значения сильно разнятся в зависимости от региона.

Как сообщает « Российская газета » со ссылкой на исследование компании «ФинЭкспертиза», в среднем по РФ переплата за весь срок кредита составляет 27,38%. При этом, меньше всего придётся переплатить жителям Ненецкого автономного округа — всего 11,8%. В Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе показатель составляет около 13%.

В свою очередь, больше всего за жильё в ипотеку придётся переплатить жителям Приморского края (49,65%), Нижегородской области (44,17%) и Чеченской Республики (43,07%). Как отмечается в исследовании, переплата в этих регионах связана с тем, что в основной массе ипотечные кредиты выданы на длительный срок.

Конечная сумма переплаты зависит от региональной ставки по ипотеке, а также от длительности ипотечного займа, отмечают эксперты.