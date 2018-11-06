Ещё
Подсчитан размер переплаты за ипотеку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.24
75.31
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
67.60
76.05
Индексы и котировки Brent
72.82
+0.08 Золото
1234.29
+0.03 РТС
1145.11
+0.91
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1408
–0.0063
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Эксперты посчитали размер переплаты за ипотеку 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среднем, переплата заёмщика банку при приобретении жилья в ипотеку составляет около трети стоимости квартиры. Однако значения сильно разнятся в зависимости от региона.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «ФинЭкспертиза», в среднем по РФ переплата за весь срок кредита составляет 27,38%. При этом, меньше всего придётся переплатить жителям Ненецкого автономного округа — всего 11,8%. В Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе показатель составляет около 13%.
В свою очередь, больше всего за жильё в ипотеку придётся переплатить жителям Приморского края (49,65%), Нижегородской области (44,17%) и Чеченской Республики (43,07%). Как отмечается в исследовании, переплата в этих регионах связана с тем, что в основной массе ипотечные кредиты выданы на длительный срок.
Конечная сумма переплаты зависит от региональной ставки по ипотеке, а также от длительности ипотечного займа, отмечают эксперты.
News.ru: последние новости
Многомиллионные долги по зарплате погашены в Москве Жертвы «Кэшбери» создают группу взаимопомощи «Единая Россия» открестилась от идеи отменить пенсии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай отказались от доллара
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
В России подорожал интернет47
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда43
Стала известна судьба цен на бензин2
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение