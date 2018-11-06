Многодетных родителей освободят от еще одного налога

Многодетных родителей хотят освободить от НДФЛ

Более 1,5 млн родителей могут освободить от налога на имущество физических лиц. Соответствующие поправки в Налоговый Кодекс планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 6 ноября.

Законопроект внесли депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой . По мнению авторов инициативы, в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. «Уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка», — отмечают авторы в пояснительной записке к документу.

Депутаты предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц. В результате принятия законопроекта от уплаты налога на имущество физических лиц будут освобождены более полутора миллионов многодетных семей.

В настоящее время многодетные семьи имеют следующие льготы:

— скидка в размере не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией;

— бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;

— бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;

— прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;

— бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;

— бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой;

— бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок.

— предоставление земельных участков.

— ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.