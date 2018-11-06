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Многодетных родителей освободят от еще одного налога
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Многодетных родителей хотят освободить от НДФЛ 

Парламентская газета 1 час назад
Более 1,5 млн родителей могут освободить от налога на имущество физических лиц. Соответствующие поправки в Налоговый Кодекс планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 6 ноября.
Законопроект внесли депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой. По мнению авторов инициативы, в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. «Уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка», — отмечают авторы в пояснительной записке к документу.
Депутаты предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц. В результате принятия законопроекта от уплаты налога на имущество физических лиц будут освобождены более полутора миллионов многодетных семей.
В настоящее время многодетные семьи имеют следующие льготы:
— скидка в размере не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией;
— бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
— бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
— прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
— бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;
— бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой;
— бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок.
— предоставление земельных участков.
— ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.
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