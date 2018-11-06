ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

ВТБ повысил со вторника ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Повышение коснется тех кредитов, заявки на которые приняты банком с 6 ноября, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

После повышения ставок кредит на покупку недвижимости по стандартным программам доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования.

Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов Группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе "Военная ипотека" остается без изменений и по-прежнему составляет 9,3% годовых.

Как отмечал руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин, решение о повышении ставок связано с изменением ставки ЦБ РФ и конъюнктуры рынка.

До этого 30 октября поднял ставки по ипотеке на 0,5 п.п. Газпромбанк . Также ставки повысили ДОМ.РФ, Сбербанк и ряд других российских банков, среди которых "Абсолют" и Транскапиталбанк . Повышение составило от 0,4 до 1 процентного пункта.