ВТБ повысил ставки по ипотеке

ВТБ повысил со вторника ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Повышение коснется тех кредитов, заявки на которые приняты банком с 6 ноября, сообщила ТАСС пресс-служба банка.
После повышения ставок кредит на покупку недвижимости по стандартным программам доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования.
Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов Группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе "Военная ипотека" остается без изменений и по-прежнему составляет 9,3% годовых.
Как отмечал руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин, решение о повышении ставок связано с изменением ставки ЦБ РФ и конъюнктуры рынка.
До этого 30 октября поднял ставки по ипотеке на 0,5 п.п. Газпромбанк. Также ставки повысили ДОМ.РФ, Сбербанк и ряд других российских банков, среди которых "Абсолют" и Транскапиталбанк. Повышение составило от 0,4 до 1 процентного пункта.
Последние месяцы ипотечные ставки в России планомерно снижались вслед за ключевой ставкой ЦБ, но 14 сентября финансовый регулятор впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Действия ЦБ заставили участников рынка задуматься над пересмотром ставок по банковским продуктам в сторону повышения. В частности, глава Сбербанка Герман Греф не исключал временного повышения ставок по ипотеке и потребительским кредитам на фоне растущих ставок на рынке. При этом глава банка подчеркивал, что тренд повышения ставок ипотечного кредитования временный, и ставки снизятся, когда рынок успокоится.