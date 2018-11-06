Ещё
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.24
75.31
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
67.60
76.05
Индексы и котировки Brent
72.82
+0.08 Золото
1234.29
+0.03 РТС
1145.11
+0.91
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1408
–0.0063
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВТБ повысил со вторника ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Повышение коснется тех кредитов, заявки на которые приняты банком с 6 ноября, сообщила ТАСС пресс-служба банка.
После повышения ставок кредит на покупку недвижимости по стандартным программам доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования.
Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов Группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе "Военная ипотека" остается без изменений и по-прежнему составляет 9,3% годовых.
Как отмечал руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин, решение о повышении ставок связано с изменением ставки ЦБ РФ и конъюнктуры рынка.
До этого 30 октября поднял ставки по ипотеке на 0,5 п.п. Газпромбанк. Также ставки повысили ДОМ.РФ, Сбербанк и ряд других российских банков, среди которых "Абсолют" и Транскапиталбанк. Повышение составило от 0,4 до 1 процентного пункта.
Последние месяцы ипотечные ставки в России планомерно снижались вслед за ключевой ставкой ЦБ, но 14 сентября финансовый регулятор впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Действия ЦБ заставили участников рынка задуматься над пересмотром ставок по банковским продуктам в сторону повышения. В частности, глава Сбербанка Герман Греф не исключал временного повышения ставок по ипотеке и потребительским кредитам на фоне растущих ставок на рынке. При этом глава банка подчеркивал, что тренд повышения ставок ипотечного кредитования временный, и ставки снизятся, когда рынок успокоится.
ТАСС: последние новости
В 2018 году в Москве погашены долги по зарплате на 775 млн рублей Путин утвердил сохранение права россиян на налоговые льготы по старым пенсионным нормам Apple повысила цены на все старые модели ноутбуков в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай отказались от доллара
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
В России подорожал интернет47
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда43
Стала известна судьба цен на бензин2
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение