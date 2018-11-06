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В России принялся дорожать интернет
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В России принялся дорожать интернет 

Ридус + ещё 1 4 часа назад
Один из крупнейший операторов связи «Ростелеком» повысил плату за услугу предоставления домашнего интернета «в рамках общего повышения цен». Тренд на удорожание тарифов на интернет могут подхватить другие участники рынка.
«О происходящем знает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, на 5−7% выросли архивные тарифы оператора в Поволжье, на Урале и в части регионов Северо-Западного округа России. Это подтвердил сотрудник «Ростелекома»», — пишет газета «Ведомости».
Поэтапно индексация архивных тарифов в течение нескольких месяцев затронет всю Россию, повышение цен может составить до 7% -в абсолютном выражении это 20−30 рублей, но примеру «Ростелекома» могут последовать конкуренты, отмечает издание.
Напомним, две недели назад Федеральная служба безопасности выступила против появления над территорией России американской спутниковой связи OneWeb. Этот проект, по замыслу его авторов, должен покрыть планету высокоскоростным и притом бесплатным интернетом. Свое решение в ФСБ обосновали тем, что OneWeb может быть использован в разведывательных целях и соответственно несет угрозу национальной безопасности России.
В то же время, российские операторы уже полгода активно тестируют возможности перспективной сети связи стандарта 5G. Ожидается, что такую услугу вскоре можно будет подключить при наличии у абонента смартфона со соответствующим устройством.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, зачем спецслужбы требуют новые ключи от киберпространства.
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