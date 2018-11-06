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Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве
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Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы со средней зарплатой 84 200 рублей в месяц. Об этом написано в аналитическом материале, подготовленном специалистами Rabota.ru.
Второе место по зарплате занимают специалисты сферы транспорта и логистики — им предлагают в среднем 70 900 рублей. Далее следует производство — 66 700 рублей.
В сфере строительства и недвижимости средняя зарплата составляет 65 100 рублей. В сфере продаж — 62 200 рублей, финансов и бухгалтерии — 61 000 рублей, банковской — 59 700 рублей.
В управлении персоналом — 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать в среднем на 54 500 рублей.
Также в материале отмечается, что в третьем квартале зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда стали выше на 5,3 процента.
Самая высокая средняя зарплата, по данным Rabota.ru, зафиксирована в Москве — 64 600 рублей. В Санкт-Петербурге она ниже — 50 500 рублей. Третье место в рейтинге зарплат занял Екатеринбург — 44 000 рублей.
Если сравнить третьи кварталы 2018 и 2017 годов, то окажется, что количество вакансий в большинстве сфер увеличилось в среднем на 14 процентов.
При этом больше всего новых рабочих мест появилось в IT-отрасли — рост составил 21 процент, в сфере маркетинга и рекламы — прибавка 19 процентов, в производстве — плюс 18 процентов, в медицине и фармацевтике — прирост 17 процентов.
А вот в сфере управления персоналом спрос на специалистов упал на 9 процентов.
Количество резюме за тот же период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12 процентов. Причем в фармацевтике и медицине — на 15 процентов, маркетинге и рекламе — на 14 процентов, в IT сфере и продажах — на 12 процентов.
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