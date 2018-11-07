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Должники гарантированно получат информацию о коллекторах
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Должники гарантированно получат информацию о коллекторах 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сведения о деятельности коллекторских компаний станут более открытыми, а процедуру банкротства физических и юридических лиц уточнят. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате принять во втором чтении соответствующий законопроект.
В документе предлагается раскрывать в Едином федеральном реестре сведения о фактах деятельности юрлиц, о наличии и ограничении прав, в том числе вытекающих из корпоративных договоров, о продаже предприятия, об установлении поручительства.
«Предполагается, что публикация таких сведений позволит участникам рынка точнее оценивать риски совершения сделок, а также усилит защиту их имущественных прав и интересов», — пояснил один из авторов законопроекта, председатель профильного комитета Николай Николаев.
Кроме того, кредиторов обяжут уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц к возврату просроченной задолженности путём размещения соответствующих сведений в реестре. Пока что одни из самых частых нарушений в этой сфере как раз связаны с тем, что у граждан нет никакой информации о лицах, заявляющих требования о возврате долга.
«Предлагаемая новация позволит должнику гарантированно получить информацию о коллекторах и, основываясь на достоверной информации, обеспечить защиту своих прав. Одновременно такой способ обязательного раскрытия информации будет обеспечивать должную защиту интересов кредиторов в рамках судебного делопроизводства», — рассказал Николаев.
Ко второму чтению в законопроект были внесены изменения, которые направлены на решение проблемы недостоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, отметил законодатель.
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