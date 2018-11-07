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Долги по ЖКХ начнут «выбивать» коллекторы
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«Ъ»: коммунальщики могут передать коллекторам долги по ЖКХ 

Газета.Ru + ещё 47 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) хочет заняться долгами россиян в сфере ЖКХ, которые составляют около 500 млрд руб. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев отметил, что в данный момент поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5% от суммарной задолженности россиян. При этом, по его мнению, эффективность их собственного взыскания долгов с населения "не очень высокая".
"На досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%", — рассказал Семендуев, комментируя эффективность поставщиков услуг ЖКХ по взысканию долгов.
При этом, по данным издания, в "Мосэнерго" и "Росводоканале" уже задумались над тем, чтобы передать долги россиян коллекторам.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала об упрощении получения льгот на услуги ЖКХ с 2021 года.
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