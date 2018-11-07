Долги по ЖКХ начнут «выбивать» коллекторы

«Ъ»: коммунальщики могут передать коллекторам долги по ЖКХ

"Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) хочет заняться долгами россиян в сфере ЖКХ, которые составляют около 500 млрд руб. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"

Руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев отметил, что в данный момент поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5% от суммарной задолженности россиян. При этом, по его мнению, эффективность их собственного взыскания долгов с населения "не очень высокая".

"На досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%", — рассказал Семендуев, комментируя эффективность поставщиков услуг ЖКХ по взысканию долгов.

При этом, по данным издания, в "Мосэнерго" и "Росводоканале" уже задумались над тем, чтобы передать долги россиян коллекторам.