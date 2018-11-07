«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ

Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

Коллекторы хотят расширить свое присутствие на рынке получения долгов россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает «Коммерсант».

Решение принять меры для достижения соответствующей цели было принято на круглом столе «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств».

В ходе мероприятия глава агентского комитета организации Виктор Семендуев посетовал на неэффективность сбора долгов самими коммунальщиками: 5-10% — на досудебной стадии, 15-20% — на судебной.

Также Семендуев отметил, что в настоящее время коммунальщики передают в работу коллекторам лишь 5% общей задолженности граждан.

По этой причине НАПКА намерена создать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для коммунальщиков. Эти стандарты, полагают в ассоциации, позволят поставщикам услуг ЖКХ чаще передавать работу с долгами населения коллекторам.

Тем временем Юлия Комбарова, руководитель «Юридического бюро №1», предположила, что в первое время выбивание коллекторами долгов за услуги ЖКХ может часто становиться причиной социальной напряженности.

Комбарова объяснила это «непривычностью» участия коллекторов в работе с такими долгами, а также памятью о «бесчеловечных» методах, которые порой используют профессиональные «выбивалы».