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«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
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Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам 

Рамблер + ещё 71 3 часа назад
Коллекторы хотят расширить свое присутствие на рынке получения долгов россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает «Коммерсант».
Решение принять меры для достижения соответствующей цели было принято на круглом столе «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств».
В ходе мероприятия глава агентского комитета организации Виктор Семендуев посетовал на неэффективность сбора долгов самими коммунальщиками: 5-10% — на досудебной стадии, 15-20% — на судебной.
Получать льготы по ЖКХ станет проще
Также Семендуев отметил, что в настоящее время коммунальщики передают в работу коллекторам лишь 5% общей задолженности граждан.
По этой причине НАПКА намерена создать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для коммунальщиков. Эти стандарты, полагают в ассоциации, позволят поставщикам услуг ЖКХ чаще передавать работу с долгами населения коллекторам.
Тем временем Юлия Комбарова, руководитель «Юридического бюро №1», предположила, что в первое время выбивание коллекторами долгов за услуги ЖКХ может часто становиться причиной социальной напряженности.
Комбарова объяснила это «непривычностью» участия коллекторов в работе с такими долгами, а также памятью о «бесчеловечных» методах, которые порой используют профессиональные «выбивалы».
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