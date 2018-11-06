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Россиян начали наказывать за борщевик
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В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Россельхознадзор выписал первый штраф за борщевик в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве, Подмосковью и Тульской области.
Штраф в размере 400 тысяч рублей был выписан компании «Юниор». Специалисты Россельхознадзора проверили принадлежащие ей земли и обнаружили, что их часть площадью семь гектаров заросла борщевиком Сосновского, осотом полевым, ивой и березой повислой, что является нарушением земельного законодательства.
В августе Московская областная дума приняла решение о введении в Подмосковье штрафов для владельцев заросших борщевиком земельных участков, а 1 ноября они вступили в силу.
Размер штрафов, предусмотренных для юридических лиц, составляет от 150 тысяч до одного миллиона рублей, для должностных — 20-50 тысяч, а для физических — две-пять тысяч.
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