Россияне рассказали, на что бы потратили $100 тысяч

Россияне рассказали, на что бы потратили сто тысяч долларов

Большинство россиян, окажись у них сумма в 100 тысяч долларов, предпочло бы приобрести недвижимость, свидетельствуют данные исследования международной платежной системы Mastercard.

Исследование проводилось в декабре 2017 года среди держателей карт из Москвы, а также городов России, численность населения которых превышает 250 тысяч человек. Респондентами выступали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

"В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Если бы вам дали 100 тысяч долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?". Большинство опрошенных (52%) использовало бы эти деньги для улучшения жилищных условий или покупки недвижимости. Около трети респондентов выбирают приобретение машины (29%) и путешествия (28%)", — сообщили в Mastercard.

Исследование также показало, что 10% респондентов готовы пожертвовать часть суммы на благотворительность. Около 5% отметили, что ранее уже совершали пожертвования. Большинство переводов было предназначено для помощи больным детям.

Кроме того, в Mastercard изучили динамику распространения безналичных платежей в России. В 2017 году платить наличными предпочли 23% опрошенных. При этом уже более половины респондентов (56%) отметили, что предпочитают чередовать оплату картой и наличными, а 21% — оплачивают покупки только картами. Доля держателей карт в России составила в 2017 году 88%.

Большинство из участников опроса (70%) — обладатели зарплатных карт. Количество опрошенных, которые оплачивают покупки банковской картой не реже раза в неделю, составило 75%, из них 25% — ежедневно. При этом россияне оплачивают безналично и крупные, и недорогие покупки. Примерно 20% участников опроса отметили, что предпочитают использовать карты даже для мелких трат — например, проезд в автобусе. В 2017 году средняя стоимость покупки, для оплаты которой потребитель скорее использует карточку, чем наличные, составила 743 рубля.

Компания Mastercard Inc. является оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы транзакций превышает 22 миллиарда в год.